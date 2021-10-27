Число погибших от коронавируса вот-вот достигнет отметки в 5 миллионов

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27 октября 2021, 17:41 Александр Крохмаль, Журналист

Ситуация с коронавирусом в мире действительно тяжёлая. Уже в ноябре число погибших от коронавируса на планете может достичь отметки в 5 миллионов. На данный момент их – 4 966 122, по данным Яндекс-статистики. Общее количество заражённых во всём мире давно зашкаливает за 240 миллионов (точная цифра – 244 662 153).

Не стоит забывать, что официальная статистика во многом заниженная. Тем более, что в некоторых отсталых странах Земли (в частности расположенных на территории Африки) учёт заболевших коронавирусом не ведёт вовсе. Плюс ко всему, в Индии и в некоторых странах Юго-Восточной Азии учёт ведётся крайне неэффективно, и мы до сих пор не имеем представления об истинном числе заболевших. Всему виной – местные государственные системы, которые допускают лишь увеличение благополучия элит, при этом обычные люди часто не получают должной поддержки.

На первом месте по количеству заражённых всё ещё стоят Соединённые Штаты. Там число заболевших доходит до отметки в 45.6 миллионов человек. Второе место достаётся Индии, где по официальным данным больны 35 миллионов. В Бразилии количество заражённых доходит до 21.7 миллионов, и это уже начинает сказываться на местной политической ситуации. Темпы распространения вируса по Земле пока что не сбавляются. И ситуацию вполне можно назвать – неудовлетворительной. Остаётся только надежда на вакцинацию, развитие медицины, помощь со стороны мировых правительств и на эффективную работу людского иммунитета, который выставляет надёжную оборону против любых «ковидных» форм. В противном случае, это может привести к небывалому кризису в истории человечества.

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