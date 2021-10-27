Послеродовая депрессия не выдумка: как матери убивают своих новорожденных детей и почему им нужна помощь

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27 октября 2021, 16:18 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

В постсоветском обществе послеродовая депрессия считается проблемой не то чтобы несерьезной, а скорее даже надуманной. Женщины веками, мол, рожали и никаких проблем не было, включай материнский инстинкт и не ной. Однако раз за разом в новостных сводках появляются сообщения о том, как матери жестоко обращаются с младенцами или вовсе лишают жизни себя и своих новорожденных детей. И нет, это все не просто потому, что женщина бесчеловечна или сошла с ума. В большинстве случаев у нее развилось серьезное заболевание, которое без вовремя оказанной помощи, скорее всего, закончится трагично.



По разным статистическим данным, послеродовая депрессия затрагивает от 10% до 20% недавно родивших женщин во всем мире. Проявления болезни могут быть разными, но, если вы заметили у роженицы чрезвычайно подавленное настроение, излишнюю раздражительность, плаксивость, разного рода страхи, а иногда и самую настоящую ненависть к себе и собственному ребенку – пора бить тревогу. Ведь несмотря на то, что физиологические, эмоциональные и поведенческие изменения происходят в послеродовой период у всех, в некоторых случаях речь идет именно о таком расстройстве как послеродовая депрессия, способная в запущенной форме привести к непоправимым последствиям.



«Послеродовая депрессия возникает вследствие гормональных перестроек, сопровождающихся изменением привычного образа жизни и появлением новорожденного, – говорит акушер-гинеколог Родильного дома №1 Эльвира СЕМЕНОВА. – Гормональные изменения характеризуются резким снижением уровня гормонов – в основном эстрогена и прогестерона, которые до родов постепенно повышались и резко исчезли после. Через три дня они повышаются до «добеременного» уровня, но у некоторых женщин нормализация уровня гормонов задерживается. Так при отсутствии гормональной поддержки женщина испытывает эмоциональную опустошенность. А у одной из десяти женщин развивается продолжительная и серьезная депрессия, требующей психотерапевтической и даже лекарственной терапии».



И вопреки заблуждениям, послеродовая депрессия не проявляется сразу. Та печаль и неудовлетворенность собой, которые появляются сразу после рождения ребенка, относятся к «материнскому блюзу» или кратковременным эпизодам плохого настроения. Послеродовая депрессия возникает, как правило, спустя 3-5 недель после родов и длится довольно долго: от 3-х недель до 6-ти месяцев. Также нередко послеродовая депрессия сопровождается отсутствием сна, потерей аппетита и снижением эмоциональной и физической активности.



«Самый главный маркер послеродовой депрессии — реакция женщины на беспокойство новорожденного ребенка. Вернее, ее отсутствие, – уверена перинатальный и репродуктивный психолог, психолог-консультант и ЭОТ терапевт клиники репродуктивной медицины Елена ПОПОВА. – Если мама не взаимодействует с малышом, у нее возникают моменты раздражения или апатии, то это серьезный повод задуматься о проблеме. Чтобы помочь женщине с послеродовой депрессией, нужно понять, с чем связано это состояние. Послеродовая депрессия зависит не только от гормональной перестройки, но и от психологических особенностей и стиля переживания гормональных изменений. Важно и то, были ли депрессивные состояния в пубертатном периоде, перед менструациями или в первый триместр беременности. Самая лучшая помощь в этом случае — профилактика, как и при любом другом заболевании. И желательно, чтобы профилактика начиналась на этапе планирования беременности: обращение к психологам, психотерапевтам и другим специалистам. Это нужно для осознания и признания женщиной истинного мотива рождения ребенка».



При этом Елена уверена, если женщина испытывает ненависть к новорожденному и хочет нанести ему вред, это говорит о том, что она в раннем детстве получила эмоциональную или физическую травму.



Категорически нельзя, чтобы женщина винила себя в послеродовой депрессии или отвергала это состояние. Зачастую послеродовая депрессия проходит сама, но последствия для ребенка бывают необратимыми, поэтому нужно сразу обратиться к специалисту. Родные и близкие, как и психолог, должны занять поддерживающую позицию, совместно стараться проговаривать проблемы и чувства, ориентировать маму на ребенка: рассказывать о его потребностях, о важности роли матери в первые годы жизни. Если у женщины не получается погрузиться в потребности ребенка, то следует искать «заменителя» мамы, так как ребенку нужен надежный и постоянный объект привязанности.



«Удивительный факт, но послеродовая депрессия встречается даже у мужчин, несмотря на то что на эту тему проводится очень мало исследований, – отмечает исследователь, психокинетик и автор курсов по саморазвитию Денис БАНЧЕНКО. – Тем не менее женщину заболевание затрагивает куда чаще и сильнее. Из-за этого крайне важно после родов заботиться не только о младенце, но и о роженице. И помнить, что ребенку рядом нужен человек в ресурсном состоянии, который готов откликаться на его потребности. Увы, это не всегда может быть папа, из-за того, о чем мы говорили выше, ведь его расстройство может затронуть абсолютно также. Именно поэтому расстройство у обоих родителей так важно распознать вовремя».

Зачастую симптомы послеродовой депрессии определить очень сложно, тем не менее многие женщины описывают их так:



Нарушение сна;



Снижение либидо;



Быстрая смена настроения;



Выраженная слабость;



Снижение аппетита.



В то же время ВЫРАЖЕНАЯ ДЕПРЕССИЯ характеризуется:



Понижением интереса к новорожденному;



Постоянной плаксивостью, обычно без причины;



Апатией;



Ощущением безнадеги, несчастья;



Мысли о смерти и суициде;



Неспособности сосредоточиться на какой-то мысли или сконцентрироваться для принятия решения;



Приступы паники.

Существует миф, что при депрессии у женщины обязательно бывает нездоровый цвет лица и ей хватает сил только на то, чтобы лежать в кровати. Тем не менее в период депрессии новоиспеченная мама может сохранять видимую активность, удовлетворяя базовые потребности малыша, однако при этом чувствовать в течение по меньшей мере двух недель стойко сниженное настроение: жизнь ее потеряет все свои краски. Вместе с этим она постоянно будет ощущать физическую слабость, усталость или снижение энергии, также появятся нарушения сна и трудности с концентрацией внимания, заторможенность в действиях или в анализе и принятии решений, тревога.

Послеродовая депрессия повышает риск суицида в 20 раз, а в некоторых случаях является угрозой для жизни малыша и матери.





«Специалисты часто используют Эдинбургскую шкалу послеродовой (постнатальной) депрессии, шкалу скрининга послеродовой депрессии и другие методики, позволяющие определить нарушения эмоциональной сферы, – говорит психолог Александра ТИТАРЕВА. – В зависимости от состояния женщины могут быть показаны как когнитивно-поведенческая психотерапия, так и медикаментозное лечение. Без лечения послеродовая депрессия может перейти в хроническую форму».



Так ранняя диагностика и обращение за профессиональной помощью, модификация образа жизни и поддержка окружения значительно улучшают прогноз заболевания. При этом примерно в 1 случае из 1000, если послеродовая депрессия не была диагностирована вовремя, у женщин развивается такое психиатрическое заболевание как «послеродовый психоз».



«Послеродовой психоз может встречаться у матерей с биполярным или шизоаффективным расстройствами или у женщин, некогда перенесших эпизод послеродового психоза, – отмечает Титарева. – Излишне приподнятое настроение (мания), часто появляющиеся мысли о суициде или убийстве, спутанность (помрачение) сознания, галлюцинации и бред могут указывать на развитие этого серьезного расстройства и требуют незамедлительного медицинского вмешательства».



Немаловажную роль здесь, по словам психолога, играет и работа над своим эмоциональным состоянием и образом мыслей: роженицам нужно пересмотреть приоритеты, прекратить сравнивать себя с другими и требовать от себя невозможного. В этот период, когда женщина наиболее уязвима, нужно разнообразить свой досуг, освоить техники расслабления, найти группу поддержки, телефон горячей линии психологической помощи или центр, помогающий восстановить душевное равновесие, а также укрепить здоровье. Тогда справиться с депрессией будет намного проще.

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