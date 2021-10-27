Китайский птичий грипп может вызвать новую пандемию на планете

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27 октября 2021, 08:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Медики озабочены ситуацией с птичьим гриппом, который по-видимому стал более заразным на территории Китая. По словам профессора Ти Джей Кунь из университета Эразма в Роттердаме, эта форма известной болезни может стать фатальной для всего человечества. Людей на планете, занимающихся птицеводством, очень много, и именно они могут первыми познать на себе всю ярость новой заразы. Ввиду коронавирусной ситуации, в КНР с февраля 2020 года не сообщалось о вспышках птичьего гриппа на фермах и фабриках. Но это ещё не означает, что их не было. Напротив, по некоторым данным, такие случаи возникали в нескольких местах.

В сентябре этого года Китайский центр контроля и предотвращения болезней сообщил, что генетическое разнообразие и географическое размещение нового штамма птичьего гриппа H5N6 может представлять серьёзную угрозу для птицеводства и здоровья людей. Считается, что штамм птичьего гриппа за все эти годы подвергся изменениям и стал более заразным для человека. К тому же могла повыситься его летальность. В провинции Сычуань было четыре случая заражения у людей, которые разводили птиц дома или на маленьких участках. Один из заболевших купил утку на рынке и так же подхватил вирус.

Китай с давних пор является одним из крупнейших производителей птичьего мяса. Поэтому и опасность из-за птичьего гриппа может быть весьма серьёзной. Но в целом, аналитики советуют не паниковать раньше времени и дождаться более подробной информации из КНР. Не стоит также забывать, что в мире всё ещё свирепствует коронавирус, и он на данный момент является куда более худшей угрозой, чем штамм H5N6.

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