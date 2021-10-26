Наркоманы подвергают опасности в первую очередь собственных детей

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 октября 2021, 13:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Наркоманы-дети – это ещё не так страшно, как наркоманы-родители. Ведь родители очень часто дают пример для своих отпрысков, становятся для них эталоном всего.

Посему, если ребёнок видит, как их же собственный отец (или в других случаях, мать) временами принюхивается к странному порошку, то невольно возникает вопрос о происхождении этого самого порошка. Запретный плод сладок, и эта пословица – на века. В России и во всём мире есть немало случаев, когда дети, попробовав наркотические вещества от родителей, попадают в больницы, и в некоторых случаях даже умирают. Но бывает и такое, что отпрыски заражаются интересом к запретным веществам и становятся такими же наркоманами. Не стоит забывать, что на родителях лежит огромная ответственность за детей, за каждое их действие в прямом смысле. Пойдёт ли подросток по стопам родителей-наркоманов или нет – часто зависит, как от его характера, так и от частоты потребления препаратов. Бывали и случаи, когда дети наркоманов, напротив, страшились прикоснуться к запрещённым веществам, и этот страх помогал им «не упасть вниз».

Родители-наркоманы – это бедствие, и по законам они должны быть отстранены от своих обязанностей. Если они не могут справиться с собой, то и с ребёнком подавно. Наркотики – это смерть, смерть не только для родителей, но и их детей. На сегодняшний день в РФ существуют специальные механизмы защиты детей, чьи родители не исполняют свои права. Статья 77 Семейного Кодекса предоставляет органам опеки и попечительства право немедленно отобрать ребёнка у родителей или других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни и здоровья ребёнка. Наркотики – это угроза и жизни и здоровья, пожалуй, самая высшая её форма. Закон предусматривает уголовную ответственность для родителей, причиняющих вред своим детям в связи с употреблением наркотиков (ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности»). Однако главной и на данный момент нерешённой проблемой остаётся выявление таких вот «неблагополучных» семей, которые предпочитают не афишировать свою повседневную жизнь. Юристы надеются, что в будущем этот момент будет отработан в российской правовой системе.

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