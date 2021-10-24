Хайден Кристенсен снова появится в «Звёздных войнах» и довольно скоро

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24 октября 2021, 19:21 Александр Крохмаль, Журналист

Все мы знаем Хайдена Кристенсена по роли Анакина Скайокера из первых частей «Звёздных войн». Также было заявлено, что он появится в грядущем сериале «Кеноби», посвящённом истории знаменитого джедая на Татуине уже после порабощения Империей целой галактики. Но это далеко не всё.

Он примет участие в ещё одном интересном проекте, пожалуй, самом привлекательном из всех. Речь идёт о готовящемся сериале, посвящённом Асоке Тано, ученице Анакина, впоследствии ставшей Фалкрамом, отважным борцом за освобождение галактики. Однако точных данных о статусе Кристенсена в сериале про Асоку на данный момент не имеется.

Сам сериал расскажет нам более детально о судьбе легендарной ученицы Анакина. Её вновь сыграет Розарио Доусон, которая уже фигурировала в проекте «Мандалорец». Действие сериала будет происходить уже после падения Империи, а именно спустя 5 лет после событий «Возвращения джедая». Первый Орден ещё не возник, но при этом, отдельные имперские формирования всё ещё угрожают Свободной Галактике. К тому же, там расскажут более детально о событиях в Новой Республике, которая позднее будет уничтожена агентами Тьмы с помощью «Старкиллера». Вполне вероятно, что Кристенсен сыграет в сериале Анакина Скайокера, но представлен он будет не в физическом теле, а в форме Призрака Силы.

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