Карибский кризис-2

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 октября 2021, 18:31 Сергей Платонов,

На прошедшей неделе в Брюсселе совещание верхушки НАТО завершилось очередными угрозами в адрес России. Министр обороны ФРГ не исключает военного удара. Это событие напомнило Карибский кризис (октябрь 1962 года) и Берлинский кризис (июнь-ноябрь 1961 года) эти всего лишь две, но самые известные военные компании Первой Холодной войны. Их результат был ничейным. Но впоследствии СССР в результате измены правящей верхушки КПСС эту войну коллективному Западу во главе с США в конце 80-х годов 20 века проиграл.

Во втором десятилетии 21 века началась Вторая Холодная война между поднявшейся с колен Россией и тем же Западом. Теперь в октябре 2021 года мы накануне Карибского кризиса-2. Если без аналогий, конкретней, то речь идет о вполне вероятном и скором Украинском ракетном кризисе участниками которого будут США и Россия. Сработает закон парных случаев. США поставят или уже поставили ракеты средней дальности на Украине и в порядке компромисса предложат обмен: Россия вывозит ракеты «Искандер» из Калининграда, США убирает свои из Украины. По типу подобного обмена советских ракет с острова Куба и натовских с территории Турции в октябре 1962 года. Можем мы упредить такое развитие событий? Отвечаю: теперь нет, а могли бы еще в 2014-2015 годах, если бы наши политики и военные помнили завет теоретика стратегии Клаузевица. Вот о чем он писал: «Раз одержана крупная победа (в нашей ситуации воссоединение Крыма с Россией и переход большинства украинских воинских частей на нашу сторону – С. П.), то не должно быть и речи об отдыхе, передышке, о том, чтобы оглядеться, устроиться; в порядке дня только преследование, нанесение новых ударов, где это понадобиться, захват неприятельской столицы (в нашем случае Киева, в котором окопалась бандеровская ХУНТА – С.П.).

Да, теперь поздно «пить Боржоми», но может допущенный просчет послужит уроком перед предстоящими и гораздо более грозными событиями на том же западном направлении.

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