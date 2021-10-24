Гибель афганской волейболистки: казнь или суицид?​

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 октября 2021, 12:51 Александр Крохмаль, Журналист

pixabay.com

22 октября в СМИ прошла новость о том, что талибы* (организация запрещена в РФ), казнили афганскую спортсменку-волейболистку.

Речь идёт о Махаджабид Хакими, талантливой девушке из молодёжной сборной Афганистана. По информации из отдельных источников, убийство держалось в строгом секрете, а на родных погибшей оказывалось серьёзное давление со стороны новых властей. Международная федерация волейбола уже сообщила, что ищет разъяснения ситуации. Родные девушки опровергают её убийство террористами. По их словам, Хакими сама наложила на себя руки, и это произошло ещё 6 августа, то есть за более, чем неделю до захвата Афганистана исламистами.

Разобраться в истине – пока что непросто. Террористы, пришедшие к власти в Кабуле, всегда были склонны скрывать правду о своих бесчинствах. Но если выяснится, что «Талибан» приступил к физическому уничтожению спортсменов страны, в особенности девушек, то это ещё больше отвернёт экстремистов от остального мира. Признание им будет получить очень сложно, если не сказать – невозможно вообще. Радикалы крайне негативно относятся к участию женщин в спорте. Ещё в середине сентября они сообщали, что женщинам не следует заниматься спортом, так как это не является жизненной необходимостью.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости