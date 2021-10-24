В Молдавии назревает серьёзный газовый кризис

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24 октября 2021, 11:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Молдавия рискует столкнуться с тяжёлым газовым кризисом, пожалуй, самым сложным в её истории. В местных соцсетях начинают появляться всевозможные комментарии паникёров. Некоторые даже заявляют, что есть шанс и вовсе остаться без тепла, а ведь впереди – зимние холода. В этом случае Молдавию ждала бы серьёзная катастрофа.

Долг этой страны перед Россией не выплачен до сих пор. Его сумма за российский газ составляет 433 миллиона долларов США. Общая же сумма долга не внушает доброй надежды. Её размер с учётом просрочки платежей составляет 709 миллионов долларов, и это без учёта долга Приднестровья.



Молдавские власти пытаются договориться с российским «Газпромом», но пока что все их попытки безуспешны. Официальный представитель корпорации Сергей Куприянов непреклонен. Он сообщил, что ситуация действительно сложная. «Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы», - отметил он в своей речи, «Представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. За полученный товар надо платить вовремя». При этом, было чётко заявлено, что никакой политики в этом вопросе нет, и речь идёт только о газовом вопросе.



В Молдавии с 22 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Дефицит газа составляет отметку в 16 млн. кубометров. Из-за ЧП в Минобороны даже приняли решение о погашении Вечного огня на мемориале воинской славы в Кишинёве. Впрочем, потом это решение было аннулировано. Уже через несколько часов подача газа к мемориалу восстановилась.

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