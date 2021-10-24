Психология хита

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24 октября 2021, 11:35 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: istockphoto.com

Хиты писать нельзя, так как в них есть начинка от ротации и раскрутки. И многие авторы это знают. Некоторые хитовые вещи спят несколько лет. И они могут вообще не проснуться.



Почему-то вспомнил как была раскручена бездарная музыкальная фраза "у-у-данон".



Даже скрип двери, прослушанный сотни раз становится родным и вызывает эстетическое наслаждение. Всё это эмпирическая эстетика.



Уверен, что сейчас у многих авторов есть более талантливые вещи, по сравнению с прошлыми их хитами, написанными ими, но эти более талантливые вещи так и не станут хитами. Почему? Потому, что у многих авторов нет финансовых средств и нет продюсеров, которые могли бы инвестироваться в раскрутку в СМИ или в Интернете.



Во всём этом есть нечто от жевачки, к которой привыкаешь и постоянно хочется её жевать. На этом примитивном психологическом механизме часто держится эстетическое наслаждение от искусства. Но это лишь часть эстетики. Это лишь эмпирическая эстетика. Есть и иные механизмы эстетического наслаждения: диалектический, духовно-смысловой, архетипический, постмодернистский, когнитивный и др.

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