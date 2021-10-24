Аргументы Недели → Мнение 13+

24 октября 2021, 11:27 Евгений Голубев

Фото: photoxpress

Вы обратили внимание, что банки одновременно с предоставлением кредитов стали более агрессивно предлагать их страхование? Ну что же, это понятно: если банк делает вложения в нас, их нужно защитить. Но и клиент, оплачивая довольно значительную сумму страховки, получает защиту от непредвиденных случаев. Или не получает? То есть, деньги-то с клиента банк берет, но, так сказать, этим и ограничивается. Мой рассказ как раз про такой случай. И совет гражданам, куда обращаться им точно не стоит.



У меня умерла жена. В 2016 году врачи обнаружили у нее опухоли яичников. Мы быстро определились, где оперироваться, познакомились и даже впоследствии подружились с опытным хирургом, заведующим онкогинекологией, душевным, отзывчивым человеком. Он успешно провел операцию, говорил о благоприятном прогнозе. Дальше была короткая «химия», за ней ремиссия, инвалидность второй, а на следующий год уже и третьей группы. И горячая вера в то, что беда миновала и дальше нас ждет здоровая и счастливая жизнь. В 2018 году жена взяла потребительский кредит в Райффайзенбанке на наши домашние нужды. И вдруг в 2019 году – как гром среди ясного неба – случился рецидив болезни и асцит (накопление жидкости в брюшной полости из-за узелков метастаз). Врачи сразу поставили первую группу инвалидности и отправили супругу на длительную химиотерапию. Несмотря на все наши усилия и вопреки надеждам, в ноябре 2020 года жена умерла. Придя в себя, я стал наводить порядок в текущих делах. Среди остального, возникла и тема кредита. Мы платили его до последнего дня жизни супруги, но теперь страховка должна была покрыть остаток.



В отделении банка от меня потребовали довольно объемный набор документов, хотя мне казалось, что обыкновенное свидетельство о смерти должно было снять все вопросы. Но нас обязали предоставить и оригинал справки о смерти, а кроме него изрядное количество медицинских документов. Потребовалась даже выписка за несколько лет из поликлиники, где лечилась жена. Там удивились – в норме сам банк обращается с запросом, а не гоняет к ним бедных родственников. Неожиданно в бумагах супруги нашлась медицинская карта, которую она каким-то образом умудрилась оставить у себя. Все это я сдал в банк для передачи в страховую и вздохнул с облегчением. На протяжении всего периода «работы с документами» со мной стала связываться строгая дама. Она говорила, что я затягиваю дело, а это может привести к обращению в суд, хотя первые документы, включая свидетельство о смерти, я предоставил в течение первых двух недель.



Прошел месяц, я решил позвонить в банк, узнать, как обстоят мои дела. И тут строгая дама огорошила тем, что страховая компания, мол, отказала признать наш случай страховым. Якобы во время заключения договора жена не указала, что к тому времени у нее уже два года, как диагностировали рак. А ей, оказывается, необходимо было заявить, что она в течение пяти последних лет лечилась от злокачественной опухоли. Ошарашенный, я попытался возразить, что лечилась она только год, что рак не приговор, что к 2018 году, на момент обращения в банк, супруга уже имела третью, то есть рабочую, группу инвалидности и чувствовала себя почти здоровым человеком. Но строгая дама, видимо, не зря получает зарплату. Ее задача, состояла явно не в том, чтобы выпускать добычу из рук, а в том, чтобы обрушить на неподготовленного клиента всю мощь юридической подготовки и психологически сломить всякую волю к сопротивлению. Словом, энергично отметая все возражения, дама поставила меня перед выбором – покрыть всю сумму сразу, вернуться в график платежей или же пойти на сделку, заплатив несколько меньшую от положенной сумму. Времени на размышления не давалось, по ее словам, она усиленно готовила исковое заявление, по которому меня, как наследника, обязали бы нести ответственность по долгам умершего. Словом, в течение недели мне было необходимо определиться.



Вполне понятно, что первая мысль, которая приходит в таких случаях, согласиться на меньшее из зол. Я стал нервически размышлять, где взять указанную сумму для «мировой». Однако показная «доброта» банка смутила и заставила как-то начать думать. В конце концов, это солидное финансовое учреждение или базар, где можно торговаться? Дней через пять в телефоне высветился знакомый номер. Дама с неизменным металлом в голосе сказала, что дальше тянуть нельзя, когда, мол, я готов приехать в отделение на сделку? Видимо, другие варианты ею в расчет и не брались. В ответ я попросил прислать мне оригинал решения страховой компании, а в прибавок – копию документов, подписанных моей женой во время заключения ею кредитного договора. А еще спросил, что же это за страховка такая, если деньги за нее с клиентов берут исправно и немалые, а на деле она ничего не страхует? Говорил, что веду консультации с адвокатом, специализирующимся на конфликтах в сфере медицины. Дама с явным раздражением в голосе ответила, что никакие документы банк мне давать не обязан, а затем и вовсе прервала дискуссию словами, что ей ясен мой настрой, поэтому она отменяет «мировую» сделку и будет подавать документы в суд. Какой все же всесильной была эта дама – сама назначает сделки, сама их отменяет! И так быстро закончила наш разговор. А я ведь даже не успел зачитать ей интересный пассаж из «Памятки застрахованному лицу по программе страхования жизни и от несчастных случаев и болезней, на случай дожития до события потери работы заемщиков потребительских кредитов АО «Раффайзенбанк». Этот документ дали моей жене во время заключения ею кредитного договора. Здесь написано много красивых слов, есть и обширный раздел по нашей теме. В нем указаны случаи, когда страхование не распространяется на определенные категории лиц. Один из абзацев впрямую касается нас: «Страхование по рискам «Смерть по любой причине»… не распространяется на лиц, в течение последних 5 лет страдавших и/или проходивших лечение в связи со злокачественными опухолями различных органов, заболеваниями крови и кроветворных органов…» И так далее. Жесткие слова, действительно, не оставляющие нам никаких шансов, если не обращать внимание на сносочку мелким шрифтом в конце: «Настоящий абзац применим только в отношении Застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше». Моя жена умерла в 56 лет. Цифры те же, только расположены в другой последовательности. Соответственно, на момент заключения кредитного договора ей было 54 года. Получается, заяви она или не заяви о факте своего онкологического заболевания, страховка должна работать! Наверное, так и происходит в других банках, не знаю, попытаюсь узнать. А вот в страховой компании «Райффайзен Лайф», где правят бал строгие дамы, страховые случаи с легкостью отменяются. И ворох бумаг обяжут сдавать не для того, чтобы тебе помочь, а с целью найти хоть какую-то лазейку и не заплатить ничего. Вот вам и страховка на случай смерти «по любым причинам»!



На сайте Райффайзенбанка я подсмотрел пассаж про внутренний девиз банка: «Просто. Четко. Компетентно. Чтобы легко!» Создан и логотип, который отражает философию компании: «Символом легкости работы с банком стали бумажные самолетики. Уже привычный команде банка образ сердца символизирует вовлеченность сотрудников и их удовольствие от работы, а живой и динамичный знак показывает, как слаженная работа банка трансформируется в удобство для его клиентов».



Как один из невольных клиентов банка могу с уверенностью заявить: для меня эти милые самолетики Раффайзенбанка стали символом «пролета» мимо якобы гарантированных тебе обязательств. Символом такого банка, который разведет тебя на раз, лишь бы не дать обещанного. И сделает это, несмотря на страховку, которая стоит дорого, но не значит ничего. А в случае необходимости натравит на тебя доморощенных «вышибал-коллекторов», которые будут торопливо понуждать тебя платить и, наверное, даже благодарить банк за его неожиданную доброту.



P.S. Положив свой рассказ на бумагу, я отправил его в банк, рассчитывая получить чуть больше информации о моем деле, чем простой телефонный звонок. И ведь знаете, мне дали квалифицированный ответ, который многое прояснил. В соответствии с разделом 5 Полисных условий программы страхования заемщиков Раффайзенбанка:



«5.2. Не признаются Страховыми случаями события, если они произошли в результате:



5.2.1. умственного или физического заболевания, или отклонения (дефекта), которым болело, по поводу которого консультировалось или получало медицинскую помощь Застрахованное Лицо до его вступления в Программу страхования».



Так вот она какая «Смерть по любой причине»! Подцепил, к примеру, человек ОРЗ, обратился за медицинской помощью, прошел курс лечения, или даже просто проконсультировался у врача, а потом выздоровел. Затем взял кредит в банке и вдруг через несколько лет умер от ОРЗ. Как вы думаете, подпадает такой случай под иезуитскую формулировку для изгнания из программы страхования? Судя по всему, да. Если и оставались у меня какие-то сомнения, то разъяснение представителей Раффайзенбанка их развеяли: ну не собирается этот банк покрывать страховкой никакие случаи. Хоть живого, хоть мертвого, но вас заставят оплатить кредит. А деньги за страховку все равно возьмут!



Теперь я планирую изучить вопрос различия в программах страхования потребительских кредитов в различных компаниях. Как работают в «Райффайзен Лайф» мне уже известно.

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