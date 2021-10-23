Танки в Будапеште и десятки тысяч жертв - что случилось в Венгрии 65 лет назад

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23 октября 2021, 19:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Газета "Известия"

Более полувека назад Венгрия едва не превратилась в масштабное поле боя между коммунистами и их противниками. 23 октября 1956 года произошла попытка Венгерской революции. Началась многотысячная демонстрация. Люди требовали немедленного вывода советских войск и отстранения от власти коммунистов. В тот же вечер вспыхнули беспорядки по всей стране. Кровь лилась со всех сторон. В те дни не было ни правых, ни виноватых. Коммунисты безжалостно расправлялись со сторонниками перемен. Противники коммунизма расправлялись со сталинистами и ленинистами, вешали их и разрубали на части. Также активно действовали приверженцы диктатуры былых времён, к примеру те же фанатики хортизма и националисты. Впрочем, гибли и самые обычные люди, которые просто желали жить мирно и спокойно, без всяких войн и насилия.



По некоторым данным, венгерские события 1956 года стали самым тяжелейшим кризисом в истории Холодной войны. Вмешайся тогда НАТО или США, вопрос будущего человечества был бы предрешён. Вполне вероятно, началась бы жестокая Третья Мировая, которая несомненно переросла бы в ядерную, и в этом случае, правых и виноватых уже не осталось бы вообще. Цивилизация бы просто исчезла, а её малая часть превратилась бы в варварские орды, снующие по планете в поисках провианта. Но кто же именно был виновником тех кровавых событий в Венгрии? По одним данным, вина может лежать на Ракоши, который чётко следовал политике своего кумира Сталина, такого же военного преступника, как и он сам. Политсистема, внедрённая Ракоши, подвергла репрессиям многих невинных, а ведь венгры никогда не любили тех, кто отнимал у них свободу. По другим, случившаяся трагедия являлась своего рода провокацией НАТО. Отдельные источники говорят, что во время бунта 1956 года на территории страны активно работала разведка внешних сил.



Советский Союз едва не «потерял из виду» Венгрию во время вспыхнувшего восстания. Казалось, ещё немного, и страна окончательно освободится от коммунизма. Беспорядки продолжались не только в столице, но и по всем городам. На улицах стало небезопасно. С оружием ходили практически все. Но армии СССР удалось немалыми усилиями подавить сопротивление и привести страну к порядку… порядку социалистическому, но без упора на сталинизм. Сталина тогда уже никто не терпел. А вот Имре Надя, потенциального лидера восстания, пытавшегося склонить Венгрию к капитализму, щадить не стали. В 1958 год он был повешен, как изменник и предатель. Хотя при этом, Хрущёв упоминал, что не желал смерти для Имре Надя. Впоследствии, Надь стал национальным героем Венгрии, и ныне он упоминается исключительно в благостном аспекте. При этом, «товарищ Имре» на самом деле остаётся весьма спорной и неоднозначной фигурой. Ведь в 20-е годы он, как и остальные его соратники, такие как Бела Кун, полностью поддерживал коммунизм.



После окончания кровавых событий, к власти пришёл Янош Кадар, умеренный и даже несколько либеральный политик, но всё же преданный Советской системе. Считается, что именно он был инициатором казни Имре Надя, так как считал, что тот представляет определённую угрозу для социалистического общества Венгрии. Позднее, Кадар тоже ушёл, уже во времена антикоммунистических революций. И ныне Венгрия считается свободной европейской страной, освободившейся от старых предрассудков. Единственной её проблемой на данный момент является национализм, который так и не удалось победить во времена «доминиона СССР».

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