«Дух Хирохито» ещё не вышел из некоторых японских читателей

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22 октября 2021, 21:31 Александр Крохмаль, Журналист

Общие военные учения китайских и российских моряков вызвали неоднозначную реакцию в Японии. Корабли объединённых сил прошли совместной эскадрой между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. Проход через Сунгарский пролив состоялся 18 октября 2021 года. В ведомствах РФ и КНР чётко отмечалось, что территориальные границы Японии не были нарушены. Однако в японских газетах и соцсетях разразилась настоящая гневная буря. Особо яростные радикалы стали призывать готовиться к полномасштабной войне с обеими сверхдержавами. В местных соцсетях нашлись люди, которые даже вспомнили «былые времена», когда у власти стоял жестокий диктатор Хирохито.

В последнее время отношения между РФ и Японией заметно обострились. Недавно пришедший к власти новый премьер-министр уже заявлял, что не отступится от попыток возвращения южных Курил. При этом, в японском интернете всё чаще возникают радикальные группы. Те гневные комментаторы, призывавшие Японию к войне с РФ, далеко не единственные в своём роде. Подобные высказывания возникали и задолго до прохода военного флота через Сунгарский пролив, например, тогда, когда снова обострился Курильский вопрос. Некоторые из читателей сообщали о своих опасениях насчёт союза РФ и Китая. По их мнению, этот альянс способен в считанные недели овладеть Японскими островами.

«Если они захотят, то захватят Хоккайдо и всю Северную Японию в один момент!», - заявил пользователь по нику jo. Другой же комментатор по нику MLB утверждал, что произошедшее намного опаснее, чем испытания северокорейских ракет. В России же были опечалены подобными заявлениями и всплеском радикализма. Печальнее всего видеть то, как радикалы призывают свою страну к эскалации полномасштабного конфликта и до сих пор вспоминают времена Хирохито, которые давно пора вычеркнуть из истории. Ведь эра Хирохито – это тёмная и мрачная эпоха, которая никогда не должна повториться.

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