Профессор психологии: Наиля Аскерзаде умная и грациозная, а журналистка из США - автомат, одно плечо выше другого, а это сколиоз

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 октября 2021, 17:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Конечно, журналистку из США Хэдли Гэмбл тоже можно понять. Ведь за ее кокетством и попытками флирта с Владимиром Путиным так и сквозит вселенская, может быть, даже неосознанная тоска американских женщин, которые у себя в стране поставлены в такие условия, что особо не пококетничаешь, ибо не с кем!

Многолетняя, мощнейшая ЛГБТ-пропаганда, развернутая на Западе, приносит свои плоды, и нормальные мужики постепенно исчезают там как класс, а оставшиеся ходят взявшись за руки и с нежностью заглядывая друг другу в глаза. Что ж, подобная мерзость в «цивилизованном» мире считается нормой. И вот Хэдли Гэмбл приезжает в Россию, а тут - Путин... Это вам не несчастные американские толерастики!

«У нас Путин юридически очень знающий, грамотный лидер, который прошел школу КГБ, окончил юрфак ЛГУ, и это многое говорит о человеке. - сказал «АН» профессор психологии Борис Хигир. – И еще Путин обладает чувством юмора, что тоже является очень хорошим качеством. Журналистка из США не понимает, что наш президент на три головы выше, чем любой представитель их истеблишмента, в том числе и «сонного Джо». Они же там реально тупые».

Напомним, что когда Хэдли Гэмбл модерировала пленарное заседание Российской энергетической недели, то не дослушивала ответы российского лидера, а «автоматом» зачитывала новые вопросы. Путин даже был вынужден отреагировать на это, заметив, «красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал».

«Хэдли Гэмбл – это обычный автомат, который читает то, что ему написали, - продолжает профессор Хигир. – И непонятно, зачем она, закидывала ногу за ногу? Так хотела показать свои истонченные мышечные нижние конечности? Но ведь и внешние данные у неё очень средние, а у нас есть миллион журналистов, которые и готовятся к интервью, и умеют вести диалог, и внешне очень обаятельны».

По мнению психолога, в этом смысле можно вспомнить нашу журналистку Наилю Аскерзаде, у которой «есть фактура», она очень приятная и грациозная. Фигура у Наили гораздо лучше, чем у американки, считает профессор, и она понимает, что можно говорить во время интервью и как его вести, «а этой Хэдли написали на бумажке – она по ней и шпарит».

«Мозг нынешних западных журналистов предназначен лишь для автоматического произношения речи, - констатировал Борис Хигир в беседе с «АН», - и они не могут вести диалог с президентом и другими политиками. А вот у Наили поставлена речь, она ответственно ведет себя в кадре, это настоящая восточная красавица, которая очень достойно преподносит себя. Что касается американки, то у нее одно плечо выше другого, и, похоже, это сколиоз».

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