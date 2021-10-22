Это мошенники: самые масштабные махинации телефонных аферистов

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 октября 2021, 15:53 Турана Гулиева,

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Раздался телефонный звонок, и вы слышите: «Это такой-то банк, вам предоставлен кредит в размере такой-то суммы, только внесите на этот счет деньги». Вы вносите и оказываетесь обманутыми. К сожалению, аферы такого рода не новинка. В основном такие операции рассчитаны на сердобольных старичков и доверчивых молодых людей. Телефонные мошенники звонят и поздравляют с победой в каком-либо конкурсе, о котором потенциальный клиент не знал, и говорят, что вы выиграли огромную сумму денег, но вот беда какая - надо срочно заплатить, чтобы приз другим не достался.



С переходом на карантин мошенничество такого рода участились. В Следственном комитете лежат десятки заявлений от пострадавших лиц. Чтобы предостеречь своих читателей, «Аргументы недели» сделали подборку, в которой мы расскажем о крупных махинациях.



Мошенничество из-за океана

Крупная банда аферистов орудовала в Санкт-Петербурге. Со счёта гражданки Сергеевой украли почти 300 тысяч рублей. У гражданина Бобыря украли более миллиона рублей, а у граждан Дуней и Сановниковой свыше 200 тысяч рублей.

Схема была проста: сначала мошенники украли персональные данные людей, а затем звонили им, представляясь сотрудниками банка, и просили перевести деньги с их счета, который вдруг оказался «под угрозой», на более безопасный. Однако мошенники, благодаря Следственному комитету Санткт-Петербурга, были пойманы.

«Нами, совместно с сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пресечена деятельность глубоко законспирированной, высокоорганизованной преступной группы», - сообщил rg.ru полковник юстиции Юрий Яшков.

Деньги сразу же обналичивались в банках и шли на счета мошенников.

Следственным органам удалось вычислить жуликов. Оказывается, они проживали не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Их было 13 человек. При обыске у них нашли более 13 миллионов рублей, восемь компьютеров и около двухсот сим-карт.

Главарь банды живет в США, и он получал крупные суммы раз в месяц. СК отметил, что это была сложная операция, поскольку каждый мошенник играл в банде свою роль.

«Сложность расследования заключается в том, что, по сути, существует преступное сообщество с четким распределением ролей», - рассказал rg.ru Юрий Яшков.

Мошенничество по-индийски

В Соединенных Штатах Америки раскрыли масштабную махинацию. Мошенники звонили гражданам США и представлялись сотрудниками налоговой и миграционной служб.

Всего были обмануты 56 человек из США и Индии. Пять колл-центров располагались в индийском городе. Полиция США завела уголовные дела и уже поймала 20 человек.

Ежемесячная кража

Каждый месяц со счетов россиян в карманы мошенников перетекают более 3,5 млрд рублей. Такие данные предоставил Сбербанк. По словам председателя правления кредитной организации Станислава Кузнецова, средний чек составляет восемь тысяч рублей.

К тому же он рассказал, что доступ к мобильным номерам россиян жулики получают через теневой рынок.

«Чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов», - сообщил Кузнецов агентству РИА Новости.

Дорожная афера

Пока мошенники из Санкт-Петербурга сидят в тюрьмах, их «коллеги» из Карелии придумывают все новые и новые пути для так называемых разводов. Злоумышленники звонят своим потенциальным жертвам и прикидываются сотрудниками УПРДОР «Кола», сообщила пресс-служба этого ведомства.

Жулики предлагают работникам дорожной отрасли содействие в прохождении конкурсов.

«В связи с этим ФКУ УПРДОР «Кола» официально заявляет, что все такие звонки или СМС-сообщения – результат деятельности мошенников», а также советует обратиться в полицию, если такой звонок поступит.





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