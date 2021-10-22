Дай душе волю, захочется и боле: почему женщины завидуют коллегам, а мужчины начальству

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 октября 2021, 14:42 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: pixabay.com

Недавнее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что из тех россиян, которые завидуют кому-то на работе, женщины чаще всего испытывают зависть к коллегам, а мужчины – к начальству. При этом большинство россиян на работе не завидует никому вообще. Или просто боятся признаться? «Аргументы Недели» вместе с психологом разобрались в том, кто и почему кому-то завидует и можно ли принимать результаты исследования на веру.

Согласно результатам опроса, участие в котором приняли более 10 000 пользователей сервиса, семь из десяти респондентов на работе не завидуют ни начальству, ни своим коллегам, при том, что «независтливых» больше среди женщин (78%), нежели среди мужчин (76%).

Если же зависть все-таки имеет место, каждый шестой опрошенный завидует именно своему начальнику, причем среди мужчин, испытывающих это чувство, таких оказалось 18%, а среди женщин – 15%. Коллегам в то же время завидуют в основном женщины – их доля в процентном соотношении равна 7%. Среди мужчин зависть к коллегам испытывают только 6% респондентов.

Но можно ли верить результатам на все сто? Учитывая, что зависть – совсем не то чувство, в котором готов признаться каждый.

«Начнём с того, что такое зависть и почему признаваться в таком чувстве людям несвойственно, – говорит дипломированный психолог Екатерина РОГУШИНА. – Зависть – это наши желания с негативным окрасом, то есть желание иметь то, что принадлежит другому, но не нам. Фактически мы, глядя на другого, понимаем, что наша потребность в этой вещи, месте, звании, предмете, репутации и прочем – не закрыта. Поэтому, разумеется, признаться в этом способен не каждый. Но если исходить из того, что по результатам опроса имеется – выводы сделать тоже не трудно. И чтобы найти ответ на вопрос о том, почему мужчины и женщины завидуют разным людям – нужно обратить внимание на ключевое слово: потребность».

По словам психолога, у мужчин и женщин почти всегда разные потребности, и даже если желание признания у них одинаковое, сами ценности кардинально разнятся. Мужчины ориентированы на внешние проявления. Они хотят быть добытчиками, иметь власть, силу, деньги и статус. Так в мужском мире понимание успеха складывается именно из этих атрибутов.

«Но успех, если смотреть глубже – это уже не просто высокая должность, но и уровень ответственности, желание быть лидером, а впоследствии и передача опыта, поиск главных смыслов в жизни, – отмечает Рогушина. – В случае, если внутренняя потребность в уверенности, признании и любви у мужчины не закрыта, то он будет всячески стремиться к власти. Зависть у мужчин – это почти всегда именно желание через ту же высокую должность получить какие-то бонусы в виде внутренней силы, свободы или финансового благополучия».

Екатерина уверяет, что у некоторых мужчин даже модель семьи именно такая, где любовь понимается как 3 кита – деньги, власть и сила. Тогда на бессознательном уровне мужчина хочет оказаться на месте начальника и, конечно, он будет ему завидовать. Хотя дело может быть и в собственной самооценке. Если мужчине не хватает уверенности, смелости и ответственности, чтобы быть среди руководства, у него не удовлетворяется потребность в своей состоятельности и ценности. Мужчине нужно проявляться через достижения.

У женщин же, как уверяет психолог, зависть работает по-другому. Женщины направлены внутрь себя, своей красоты, реализации и удовольствий, поэтому женщины чаще завидуют коллегам, так как те могут быть моложе, носить лучшие вещи и позволять себе то, о чём другая только мечтает. У женщины преобладает потребность быть женщиной в прямом смысле слова.

Например, зависть может быть направлена на то, что у коллеги есть вкус, а у этой женщины нет, у коллеги есть время делать прическу, а у нее нет, коллегу муж отвозит на работу, а ее не успевает. Зависть у женщины может быть даже к более хорошему самочувствию или позитиву, который излучает ее коллега, когда она сама в это время замученная и усталая. И все эти сравнения – тоже потребности. В любви, внимании к себе, желании отдохнуть и не быть мужчиной в юбке. Поэтому-то девушкам так важны атрибуты женского начала. Женская зависть появляется, потому что другая смогла, а она нет.

«И здесь мы приходим к самоценности, – говорит Екатерина. – У женщины, у которой занижена самооценка, есть потребность во внимании, признании её красивой, талантливой. Так, глядя на других коллег, она как бы подсознательно хочет так же, но проявить себя из-за внутреннего ощущения «некрасивости», «неудачливости» и дальше по списку – не может. Остается, что? Верно, завидовать. Но и это… совсем не плохо! Те мужчины и женщины, которые, смотря на качества коллег, завидуют им… имеют все шансы быть именно такими людьми! Если есть отклик и даже агрессия, то есть все признаки того, что в вас есть такая же скрытая часть, которая может проявляться подобным образом! Поэтому необходимо в первую очередь работать с самооценкой, раскрывать свой потенциал полностью, чтобы смелость и желание проявляться помогли вам быть на своём месте и больше никому не завидовать».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости