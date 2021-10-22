«Чувак, ты нам не нравишься»: американцы разочарованы в своём президенте

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22 октября 2021, 07:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Рейтинг президента США Джо Байдена продолжает стремительно падать вниз.

Ещё в начале года никто не предполагал, что казалось бы яркий и инициативный американский лидер способен утратить доверие населения. Теперь же всё изменилось, и это может спокойно сыграть на руку Трампу, рейтинг которого, напротив, начал повышаться. Байден же воспринимается среди многих американцев, как человек, явно не способный управлять государством, особенно таким сложным и многонациональным, как Соединённые Штаты. На данный момент так и не была решена проблема с экстремистами из Black Lives Matter, борьба с нелегальными иммигрантами до сих пор продолжается, а то, что случилось в Афганистане – вовсе напоминает трагедию мирового масштаба. Фактически своими действиями США привели к власти «четвёртый рейх», и на этот раз исламистского толка. В соцсетях уже не стесняются выражений в адрес Байдена. Например, «Чувак ты нам не нравишься», «Трамп лучший, а ты - нет» или «Байден предал Афганистан», можно найти практически в каждой ветке Youtube-видео, посвящённых непосредственно американской ситуации.

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