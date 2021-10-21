Каписа стала новым оплотом борьбы с терроризмом в Афганистане

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 октября 2021, 22:22 Александр Крохмаль, Журналист

Не так давно силы сопротивления, отчаянно сражающиеся против запрещённой в РФ террористической организации «Талибан»*, почти полностью потеряли контроль над провинцией Панджшер.

Экстремистам удалось оттеснить сопротивленцев и в прямом смысле загнать их в «подполье». Но это ещё не означает, что борцы за свободу оставят свою войну и сдадутся. Признавать поражение там никто не собирается. Напротив, они всё ещё полны сил и намерены освободить Афганистан от исламистов. Как известно, пришедшая к власти группировка «Талибана» установила по всей стране кровавую диктатуру, и уже стало очевидно, что они не собираются отклоняться от «курса на 90-е годы».

Во вторник 19 октября было опубликовано видеообращение Фронта Национального сопротивления. Ахмад Масуд, удачно скрывающийся от преступников из «Талибана», призвал народ к всеобщему сопротивлению. В видеообращении говорится, что ФНС будет вести партизанскую борьбу на территории провинции Каписа. Также сопротивление талибам возникло в соседней провинции Баглан в долине Андараб. Местные жители не желают покоряться власти узурпаторов и готовы сражаться до конца. Только вот положение борцов за свободу осложняется тем, что у «Талибана» появились сильные союзники. Сопротивленцы сообщили, что радикалам помогают пакистанские спецслужбы. На стороне экстремистов сражается авиация их союзников, и это очень осложняет положение восставших.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости