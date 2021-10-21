Ливийцы начинают скучать по Муаммару Каддафи из-за нестабильности в стране

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21 октября 2021, 12:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

После смерти Каддафи Ливия впала в хаос, и это уже ни для кого не секрет. На сегодня в этой стране проблем больше, чем достижений, и эти проблемы в скором времени рискуют просто поглотить государство. У ливийцев, по сути, ничего нет, кроме разве что надежд на продолжение мирного процесса и проведение в конце года президентских и парламентских выборов. Но и эти надежды в целом могут развеяться. Многие уже начинают тосковать по порядкам Муаммара Каддафи. Особенно рьяные сторонники умершего диктатора заявляют, что «скучают по старому времени и по отсутствию хаоса в стране». Впрочем, при Каддафи жизнь в Ливии напоминала скорее Эритрею, чем какое-нибудь стабильное государство. В Эритрее, между прочим, тоже власти рассуждают о стабильности и порядке, но при этом, во главе стоит самопровозглашённый «король» Афеворки, а народ живёт в ужасающей нищете.

Даже те, кто поначалу приветствовал падение режима Каддафи, уже сменили точку зрения. Из-за этого взлетают рейтинги сына Каддафи (Сейфа аль-Ислама) и фельдмаршала Хафтара, по некоторым данным, замешанного в крупных военных преступлениях. Обостряется борьба между переходным правительством (ПНЕ) и Ливийской национальной партией. Как известно, переходные власти всё более попадают под влияние исламистов, что грозит Ливии масштабными трагедиями в будущем. Действующий премьер Ливии Ад-Бейба уже практически попал под полное влияние председателя высшего госсовета Халеда Мишри. А он в свою очередь стремится всеми силами помешать Хафтару занять президентский пост. На лицо серьёзная борьба политических фракций, которая в любой момент может перерасти в полномасштабную гражданскую войну с использованием армии, флота и авиации. А пострадают, как всегда, простые мирные жители, которые уже устали от десятилетия крови.

Ад-Бейба недавно заявил, что намерен доказать военные преступления, устраиваемые фельдмаршалом Хафтаром. Военачальник в свою очередь отрицает все обвинения и пытается увернуться. Его адвокаты уже заявили, что все обвинения со стороны премьера и его сторонников не имеют ни смысла, ни судебной перспективы. По словам аналитиков, стабильность в Ливии – на данный момент абсолютно недостижима, и скорее всего так и останется мечтой для местных жителей.

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