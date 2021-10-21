«Существо, ко всему привыкающее»

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 октября 2021, 12:03

Фото: pixabay.com

Помню свои наблюдения из детства. Играем на улице в жаркий летний день с друзьями, очень хочется пить, и кажется, будто сейчас, несомненно, выпил бы ведро воды. Но вот добрался до вожделенной жидкости, выпил стаканчик и всё, больше не хочется. И как же я мог мечтать о ведре воды? Я ведь даже второй стакан не смогу осилить. Или же увидел пирожные в кондитерской и в мыслях «дайте мне штук сто, я их съем в один присест!», но и тут после двух пироженок и смотреть на них противно. Такие случаи довольно часто заставляли меня размышлять о том, почему хочется много, а в итоге можно ограничиться небольшим количеством желаемого.

Как-то мой близкий друг, рассказывая о своём первом детском разочаровании вспомнил случай с велосипедом. Обзавестись собственным велосипедом - было его главной детской мечтой. И вот родители дарят ему желанное. Счастью нет предела. Ребёнок радостно наяривает круги во дворе под завистливые взгляды сверстников. Радость длится несколько дней, после появляется спокойствие, даже какое-то равнодушие к новой вещи, затем, вспоминал он, в велосипеде обнаруживаются то одни, то другие недостатки и, как итог, искреннее детское разочарование.

Как показал дальнейший жизненный опыт, таких «разочарований» от новых приобретений и достигнутых целей у него будет ещё довольно много. И это была совсем не «жадность». В психологии у такого явления есть вполне научное название – гедоническая адаптация. И ей, уверены мои коллеги-психологи, подвержены все люди.

Если использовать научную, но вполне адаптированную для читателя терминологию, то в процессе гедонистической адаптации происходит снижение аффекта от эмоциональных событий. Есть некая контрольная точка баланса в графике эмоциональных всплесков и падений, которая неизменно возвращается к усреднённому значению.

Поясню. Гедонистическая адаптация лишает нас удовольствия от потребления и обладания чем-либо, что, казалось, принесёт нам удовлетворение. Это может быть и покупка нового дома, автомобиля, повышение зарплаты, вступление в брак, завершение работы над диссертацией и прочее.

Ярким примером тому служит опыт моей приятельницы, которая лет 20 жила в съёмной крошечной квартирке, мечтая хоть о «каком-нибудь своём угле». И тут, как по воле небес, ей в наследство от бабушки совершенно неожиданно (так как претендентов было много) достаётся двухкомнатная просторная квартира. Первое время она жила, окрылённая радостным событием. Но спустя полгода начались жалобы, что квартира не в центре, и что вид из окон не совсем хорош, и что этаж не тот, и что соседи какие-то шумные. Сторонний человек счёл бы её неблагодарной эгоисткой, но налицо состояние гедонической адаптации.

У каждого человека свои потребности, но когда он достигает того, о чем мечтал, ощущение эйфории от полученного длится, день-два, пару месяцев, полгода - все зависит от трудности пути, который пришлось преодолеть. Конечно же, эффект от маленьких радостей вроде вкусной еды, нового увлечения или посещения салона красоты длится намного меньше, чем от приобретений, которые достались нам более сложным путём. Далее достигнутое начинаешь воспринимать как должное, после замечаешь внутреннее неудовлетворение. Тут уже устанавливается следующая планка: необходимо достичь новых, ещё более грандиозных целей - тогда-то я буду полностью счастлив.

Этот процесс зачастую включает в себя различные когнитивные изменения: переоценка ценностей, внимания и интерпретации ситуации. Запускается, так называемая, «беговая дорожка», которая работает, чтобы поддерживать установленный эмоциональный уровень индивидуума на одном показателе, независимо от счастливых событий или перенесённых потрясений. Да, гедонистическая адаптация работает и в случаях, когда с человеком происходят негативные события, выбивающие его из колеи. Но проходит время и он снова на исходном этапе.

Конечно же, беды и несчастья поддаются влиянию гедонистической адаптации сложнее, чем положительные изменения. Смерть близких людей, потеря сбережений и т.д. не так быстро позволяют человеку вернуться к условной точке, поддерживающей счастье на одном уровне, несмотря на события, происходящие вокруг, но все же это случается, пусть и не так скоро.

Здесь мне вспомнился случай, произошедший с семьёй моей подруги (рассказываю с её разрешения). В разгар пандемии коронавируса заболел её 83-летний отец. Все были в ужасе, страшно переживали за дедушку. Но тут один за другим с разной степенью тяжести заболевают все члены её семьи, в том числе и её беременная дочь, у которой уже есть двое детей. Дочь и ещё не родившийся внук клиентки оказываются на грани жизни и смерти, врачи говорят о риске потерять обоих. Вся семья молится о сохранении жизни матери. Ведь случись что - двое её детей останутся сиротами. По итогу удаётся спасти жизни и матери и ребёнка, но пока все были заняты ими, умирает отец подруги. Его смерть уже воспринимают как нечто естественное, родственники хоронят его, в сердцах желая друг другу прожить минимум до его почтенного возраста. По ее признанию, ужас от возможности потерять дочь и внука и остаться с двумя сиротами на руках, привели к тому, что она менее болезненно пережила смерть отца и намного быстрее морально реабилитировалась после этих событий, чем предполагала. Ведь могла умереть молодая женщина с шестимесячным ребёнком, а ещё двое детей были бы обречены на жизнь без матери. Здесь она сама помогла гедонистической адаптации сработать в «экспресс-режиме» и вернуть её к эмоциональному равновесию. Если для сравнения у неё не было бы случая с дочкой, который мог закончиться весьма трагически, смерть отца она переживала бы гораздо тяжелее и дольше.

Жизнь продолжается и, несмотря на положительный или отрицательный опыт, и на то, что наше восприятие делит мир на хорошее и плохое, и мы видим всё в дуальности и контрастах, мы всегда возвращаемся к стандартной точке баланса гедонистической адаптации, которая несёт защитную функцию, оберегая нас от слишком сильного внешнего воздействия и является своего рода психологическим иммунитетом.

Думаю, здесь можно процитировать Ф.М. Достоевского: «Человек есть существо ко всему привыкающее» и, я думаю, это определение как нельзя лучше подходит к теме моей колонки.

Субъективное отношение к бегу на гедонистической дорожке обусловлено уровнем нашего оптимизма и личным восприятием жизни. Если с негативными событиями в своей жизни мы можем справиться, «уговорив» себя, что могло быть и хуже, то в случае с положительными переменами мы должны понимать, что новый гаджет или автомобиль не сделают нас счастливыми навсегда. Да, возможно, они облегчат нам жизнь, но уровень счастья будет тот же и есть шанс снова в бег по пресловутой дорожке. Поэтому важно определить для себя жизненные ценности, всегда трезво смотреть, принесёт ли то или иное событие или приобретение нам не только временное счастье, но и пользу, или же это просто дань моде, или соперничество с окружающими, или желание соответствовать требованиями общества, маркетинга и рекламы, которые диктуют нам, что должно нас сделать счастливыми.

Погоня за перманентным состоянием счастья не прекратится, если регулярно не напоминать себе о том, как замечательно иметь то, что у нас уже есть, и благодарить Вселенную за все блага, присутствующие в нашей жизни.

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