Как знаменитости проводят аукционы в поддержку больных детей

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 октября 2021, 17:43 Турана Гулиева,

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Раньше бедные люди отдавали свои последние вещи, чтобы выручить на аукционах деньги на пропитание. Об этом можно прочитать в романе Ремарка «Три товарища», где описано, как в послевоенные годы люди приносили на торги последнее, что у них есть. Сегодня деятельность аукционов направлена на благотворительность и обмен коллекционными вещами.



Шаг первый – спасение жизни

С 8 по 14 июня 2021 года проходил благотворительный аукцион в поддержку больного мальчика - шестилетнего Сережи Привалова из Москвы. На торги были выставлены вещи звезд баскетбола. Среди лотов были представлены: разминочная майка Сергея Карасева клуба «Бруклин Нетс», мяч и майка сборной России с автографом легенды российского баскетбола Андрея Кириленко, бейсболка NBA с автографом первого русского чемпиона Лиги Тимофея Мозгова.



Диагноз Сережи – синдром дефицита NEMO. Болезнь считается одной из самых редких, ребенок нуждался в курсах химиотерапии.



В декабре 2020 года благотворительный фонд «География добра» проводил аукцион «Здесь мы не соперники» для сбора средств на лечение Руслана Вавилова от СМА и Киры Капрановой от острого лимфобластного лейкоза. Лотами на торгах были: мячи с автографами легенды российского баскетбола Андрея Кириленко, игроков баскетбольных клубов «Химки», УНИКС, «Парма»; игровой мяч Спалдинг NBA с автографом Тимофея Мозгова и другое.



Стул за 394 тысячи долларов



Писательница Джоан Роулинг выставила на аукцион стул, на котором она сидела, когда писала «Гарри Поттера». Анонимный покупатель отдал за него 394 тысячи долларов.











Платье за 4,8 миллионов долларов



В 2016 году было продано полупрозрачное платье Мэрилин Монро, в котором она выступала на дне рождения зкс-президента США Джона Кеннеди. Оно было продано за 4,8 миллиона долларов.

Аукцион длился три дня. Платье, украшенное блестками, было сшито на заказ французским дизайнером.





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