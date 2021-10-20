Три соросёнка (не сказка)

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20 октября 2021, 17:58 Алексей Мухин, генеральный директор Центра Политической информации

Фото: Globallookpress/ Peter Foley На фото: Джордж Сорос

Возрастной вдохновитель и организатор так называемых революций, который сделал их смыслом своей жизни и способом зарабатывания на кусок хлеба с толстым слоем масла и икры, Джордж Сорос в общем-то, не очень и скрывает в своих немногочисленных интервью истинные намерения: разбить что-то целое, страну, например, по частям, чтобы потом выгодно продать.

«Управляемый хаос» это придумали если не его ребята, то точно про него.

Заметили, что как только в ту или иную страну «заходит» Сорос и его «соросята», начинается бурление масс, переходящее в турбулентность в гражданском обществе, в политической системе, максимально быстро обостряются насущные проблемы. Все эти гражданские недомогания, как правило, переходят в затяжные, хронические общественные болезни, страдать которыми разным странам, по милости Сороса, приходится годами, если не десятилетиями.

Специалисты, которых воспитывает и использует этот канонический «доктор Зло», дьявольски хороши в своём разрушительном деле. И, кстати, весьма многочисленны, как выясняется: они проникают в поры общественного образования, наук, политологию, выпускают псевдолитературу, учебники, которую и не отличишь от настоящей даже внимательным взглядом. Они же служат настоящими «интеллектуальными пылесосами», рекрутируя, сманивая талантливых специалистов или перспективную молодёжь и поставляя на западный рынок недорогую рабсилу.

Взамен, в местах, где уже поработали эти недобры молодцы (и девицы), они оставляют извращённое восприятие действительности, выхолощенную историографию и «свободную любовь», которая, естественно, за деньги. А сам Сорос «двигается дальше», предоставляя подручным своих подручных исполнять роль мародёров, которым, как правило, и достаётся поле битвы.



На России Сорос, похоже, всё-таки обломал свои уже далеко не белые зубы, хотя и принимал посильное участие практически во всех деструктивных процессах. Тут и переписывание истории, и пропаганда нетрадиционных ценностей, выдаваемых, впрочем, за вполне традиционные и многое другое – всё это происходило у нас на глазах. Только их старательно отводили в сторону наши «западные партнёры» в лице Госдепа США и разнообразных фондов, настаивая, что именно так различные страны и становятся «по-настоящему просвещёнными и цивилизованными».

Однако есть у Сороса какая-то сильная фиксация на нашей стране и он, судя по всему, не в силах избавиться от этого наваждения.

Многие факты оказались доступны для широких кругов в фильме, снятом журналистами НТВ «ЧП. Расследования. Белый кит», где вводится образ сильного легендарного млекопитающего в виде России, которого маниакально ловит создатель «Открытого Общества» практически всю свою жизнь.

В 2015 году соросовская «Открытая Россия» (подразделение «Открытого Общества») была признана в нашей стране «нежелательной организацией». Однако до этого события вокруг неё кормилось и продолжает кормиться до сих пор достаточно большое количество НКО-шечек и персон, знаковых и не очень.

В клиентеле Сороса сейчас преимущественно известные «хейтеры» и «деструкторы», которые «на слуху», старательно камуфлирующиеся под «независимых» журналистов, «правозащитников». В частности, Алексей Навальный (с помощью соратника Сороса Ивана Крастева, который послужил связником между ним и главой ФБК, запрещённой в РФ организации), открыто гордящийся знакомством «с Джорджем» лично Владимир Милов и алчущий такого знакомства Леонид Волков, в юности грантополучатель от структур Сороса.

Целое поколение «соросят», окончивших на непонятные (ну, как непонятные?) деньги престижные западные учебные заведения - Роман Баданин («Проект»), Роман Анин («Важные новости»), Елизавета Осетинская (The Bell) – образовали настоящую боевую информкогорту, которая была призвана обрушить основной контур политической системы страны своими «разоблачениями», оказывая непосредственное влияние на молодёжь с целью вывести её на улицы. Называется же проект очень привлекательно для юных правдоискателей: «Международный консорциум журналистов-расследователей».



Эксперты заметили, что именно после окончания западных вузов эти деятели получали в своё распоряжение полноценные хорошо и регулярно финансируемые Интернет-издания. Причём, получали моментально и моментально же начинали действовать, настаивая на том, что все они исключительно «независимые» и «рукопожатные». Однако обычно эта «рукопожатность» выражалась исключительно в том, что базовый контент этих псевдомедиа сводился к буквальному очернению российских властей.

Некоторые из упомянутых мной персонажей известны в узких, некоторые в широких кругах, но это преимущественно круги, в которых обязательно ненавидят действующую власть и политическую систему, и готовы идти на всё, «хоть с дьяволом, хоть с кем», лишь бы непременно с помощью насилия её разрушить, «развесив на фонарях» её сторонников (это я цитирую, даже не иронизируя).

При этом, уход Сороса из страны, к примеру, не означает, что его «поросль» не остаётся в виде плесени на стенах политической системы страны.

В соросовской копилке и сейчас есть именитые наименования организаций, которые по неизвестной мне причине называют себя правозащитными, но исправно исполняют дестабилизирующие функции.

К примеру, иноагентская организация «Мемориал» с его идэ-фикс на репрессиях, но только в отдельно взятом Советском Союзе, но и в современной России, где они ищут и номинируют «политических заключенных», фактически «отмазывая» с помощью внешних сил от ответственности экстремистов.

Также «Мемориал» учит и переучивает российских школьников, закладывая в них информационные бомбы, которые подрываются при попытке их извлечь, вводя детей в состояние деструктивного исступления против действующих властей и исторических фактов. В результате, даже пришлось изымать учебники, изданные с финансовой помощью структур Сороса, содержащие совершенно искажённую историческую канву и фактически оправдывающей нацистов из УПА.

Есть также связанный с соросовскими структурами «Центр имени Сахарова» с его новой специализацией - регулярно готовить и тренировать «пушечное мясо» для уличных столкновений с ОМОН, именно в этом центре проводятся тренинги о том, как именно максимально безопасно для себя атаковать представителей правоохранительных органов и, при этом, уходить от ответственности.

Есть «Агора» Павла Чикова с её патологической страстью защищать доказанных террористов вроде Олега Сенцова и экстремистов, действовавших в 2011 году на Болотной площади.

Есть и «Комитет против пыток» Игоря Каляпина, признанный иноагентом, который изыскивает или фабрикует данные о злоупотреблениях российских спецслужб и структур исполнения наказаний. Сам Каляпин, один из самых оплачиваемых клиентов Сороса, достаточно агрессивно продвигает соответствующую повестку и пытается формировать общественную и политическую реальность «под себя», регулярно провоцируя правоохранительные органы.

Все упомянутые мной структуры и персоны, так или иначе, ранее или до сих пор связаны с сетью «Открытого Общества» и мне бы очень хотелось, чтобы это было паранойей, но, к сожалению, дело обстоит именно так.

Только от нас, гражданского общества, и нашего желания расставить все точки над i, дав адекватную оценку этим людям и организациям зависит будем ли мы дальше блуждать «в трёх соснах» или адекватно воспримем эту их бурную деятельность, раз и, может быть, навсегда её прекратив простым волевым решением.

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