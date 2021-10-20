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В Германии проводят суд над бывшей нацисткой «фрау» Ирмгард

, 17:12 , Журналист Источник: Газета "Известия"

В Германии проводят суд над бывшей нацисткой «фрау» Ирмгард
Фото: pixabay.com

Справедливый суд – это как раз то, что желали люди по отношению к бывшим нацистам и военным преступникам Японии. К большому сожалению, некоторым изуверам всё же удалось избежать должного наказания. Но некоторые из них начали получать по заслугам только в нынешние дни, то есть в 21-м столетии.

Одна из таких обвиняемых, «фрау» Ирмгард, которой уже за 90 лет (полный возраст – 96). Эта пожилая дама обвиняется в содействии концлагерному мяснику, коменданту Штутгофа, в его кровавых и бесчеловечных преступлениях. Её дело сейчас рассматривается в высших инстанциях ФРГ. Работа обвиняемой не предполагала соучастия в казнях, но всё же родственники погибших в концлагерях считают, что она так же должна понести наказание, как и все остальные убийцы. Штутгоф был печально известен не только кровавыми расправами над заключёнными, но и жестокими медицинскими экспериментами, почти такими же, как в лабораториях японского отряда 731.

«Фрау» Ирмгард во времена Второй Мировой было всего 18-19 лет. Это была ещё совсем юная девушка, вчерашний ребёнок. Однако при этом, она принимала активную деятельность в концлагерной работе. Она являлась секретаршей главного коменданта Штутгофа. Ирмгард обвиняется в убийстве (соучастии в убийстве) более 11 000 человек. В основном, в этом концлагере издевались над женщинами; их часто стерилизовали и проводили чудовищные опыты над их измученными телами. Также именно здесь было изобретено мыло из человеческого жира, который добывали у бывших узников. То, что творилось в Штутгофе – не менее страшно, чем во всех остальных концлагерях нацистской Германии. Большинство представителей нынешней немецкой власти считают, что Ирмгард хоть и стара, но всё же должна понести наказание, если выяснится, что она действительно была соучастницей преступления.

Защита обвиняемой утверждает, что девушка в те времена и не подозревала о жестоких казнях и экспериментах, творимых нацистами. Также адвокаты заявляют, что Ирмград вообще не осознавала своей вины. По их словам, ей было только 18 лет, и она ещё не понимала, что делается вокруг. Но выжившие Штутгофа и их родственники опровергают такие суждения и заявляют, что «секретарша мясника» должна заплатить за все свои грехи. Они требуют для осуждённой самой высшей меры наказания.

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