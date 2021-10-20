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20 октября 2021, 10:33 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: соцсети

Хроническое и тотальное киноэпигонство, привело в мире к тому, что великие киномастера, в частности, К. Тарантино, больше не снимают. Тарантино занялся прозой. Богами в кино являются лишь киносценаристы, от которых все зависит. Такова эпоха постмодернизма с её составляющими, которые ещё больше усугубились с развитием интернета, ютубности и смартфонного видео, основательно трансформировавшего потребности кинозрителя. Все началось с безобидных превращений бывших операторов в режиссеров-постановщиков, а закончилось тем, что весь мир превратился в операторов, мнящих себя режиссерами, держа в руках видеосмартфоны. Это сильно подняло планку и требования к кино.



Раньше была проблема с арендой профессиональной видеокамеры и техники. Сейчас этой проблемы нет. Но есть дефицит талантливых сценариев.

Есть интересные писатели и сценаристы, но в силу плагиатной и эпигонской культуры шустрых и бездарных продюсеров и режиссеров, они пишут в стол или редко издаются в солидных издательствах. В России преступный киноплагиат процветает. Многие сценаристы-проходимцы бацают киносценарии для сериалов на основании талантливых диалогов различных собеседников социальных сетей. Есть целая группа сценаристов, которые целыми днями копят и воруют диалоги россиян в социальных сетях. Потом выстраивают сценарий.



Все чаще и чаще в кино приходят непрофессионалы, которые не понимают того, что Новое в Кино, того, что настоящее кинотворчество в эпоху постмодернизма и извращений всех институтов общества, в том числе, кинематографического.



Пишу не о постмодернистском заимствовании, в котором есть диалектика и возвращения к старому на новой основе. Я пишу о бездарном и преступном копировании. И не стоит прикрываться Тарантино в этом случае, который не бездарный вор, а лишь развивает старое.



Затянувшаяся эпоха киноэпигонства процветает! И видимо это навсегда!

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