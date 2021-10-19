Всемирный потоп был: в основу библейской истории легла катастрофа на черноморском побережье

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19 октября 2021, 21:09 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Вокруг библейской истории о Всемирном потопе дискуссии ведутся уже несколько сотен лет. При этом имеют место не только различные теории о том «где и почему», но еще и абсолютная уверенность некоторых или в том, что масштабы стихийного бедствия сильно преувеличены, или, что сам потоп – не более, чем выдумка. Несмотря на это ученые, наконец, нашли доказательство того, что стихия на самом деле уничтожила на планете все и вся, оставив в живых только Ноя и его ковчег.

Недавно геологи Колумбийского университета Уильям Район и Уолтер Питмен заявили: Всемирный потоп был, а в основу библейской истории легла катастрофа на побережье Черного моря. Изучив «климатическую летопись Земли», ученые выяснили, что уровень мирового океана действительно поднялся и произошло это десять тысяч лет назад.



Больше всего от стихийного бедствия пострадало черноморское побережье, которое в те далекие времена было всего лишь озером. Кстати, пролива Босфор тогда тоже не было (вместо него только гранитная перемычка), а сам водоем с пресной водой находился на сто пятьдесят метров ниже уровня мирового океана.



Между тем соседнее Средиземное море около семи с половиной тысяч лет назад из-за тающих ледников значительно поднялось. Так в районе пролива появился огромный водопад, который лил триста дней без перерыва, а мощность его была сравнима с двумястами Ниагарских.



Именно из-за этого уровень Черного моря стремительно рос – он увеличивался примерно на полметра в день, а население прибрежных районов сильно страдало.



«На глубине около 160 метров мы обнаружили древнюю береговую линию, – сказал подводный археолог Роберт Баллард. – Вдоль нее тянутся остатки деревянных строений, которые очень хорошо сохранились. Это превзошло наши самые смелые ожидания. В результате затопления в Черном море возникли два слоя: менее плотная пресная вода оказалась сверху и насыщается кислородом, а внизу до сих пор остается более плотная соленая вода Средиземного моря, лишенная кислорода. За счет этого артефакты прекрасно сохранились».



Исходя из этого ученые уверены, что именно эта катастрофа на побережье Черного моря легла в основу истории о Всемирном потопе, вот только право на ошибку у исследователей все еще остается, потому что с полной уверенностью говорить об этом рано.



К тому же версий Всемирного потопа все еще довольно много и сказать точно о том, что именно произошло не может никто.



Было ли это таянье ледников и всему виной повышение уровня вод мирового океана? Изменилось ли положение Луны в космосе? Разгневался ли на людей Бог, наслав на них сильные дожди? Или вода и вовсе пришла из земли? Какая из версий правдива нам остается только догадываться. Ну или просто полагаться на науку. Выбор делайте сами.

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