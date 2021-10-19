Эрдоган переступил красную линию

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19 октября 2021, 13:29 Сергей Платонов,

Реджеп Эрдоган, президент Турции, фото с сайта Кремля

Во вчерашнем заявлении о том, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке» стран-победителей во 2-й Мировой войне, президент Турции Эрдоган (как известно Турция была союзником гитлеровской Германии) преступил красную линию, презрев память человечества о жертвах народов-победителей и посягнул на мировой правопорядок. А это, делает его нерукопожатным лидером. И поэтому Турция должна его или сместить, или покинуть ООН. Не покинет, сама подлежит исключению из ООН.



Напомним этому деятелю, что «право» на места постоянных членов СБ ООН эта «горстка» завоевала кровью 60 миллионов жертв, отданных на алтарь Победы над вселенским Злом. Быть или не быть Эрдогану и далее руководителем турецкого народа, конечно, дело турок. Быть или не быть Турции и далее членом ООН - это дело руководителей и политических элит государств-членов. А что можем сделать мы - обычные люди, в ответ на хамское оскорбление и презрение Эрдогана к нашим предкам-победителям германо-европейского фашизма. Причем не только народ России, но и народы Китая, США, Великобритании и Франции - наших союзников в той войне. Уверен, если мы народы-наследники победителей, а не просто население, то должны немедленно отказаться от поездок на курорты Турции и покупок товаров турецкого производства. Проявим слабость, утремся, промолчим и плотина памяти Победы разрушится окончательно… Или для нас дороже «Южный» и «Турецкий» газовые потоки?

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