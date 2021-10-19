Психология оцифрованной​ бюрократии

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19 октября 2021, 12:38 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото из открытых источников

Цифры пришли, а дядя Ваня, на котором сидят сотни оцифрованных дармоедов, остался. Так во всех сферах: экономики, образования, науки, промышленности, медицины, строительства, культуры, спорта и др. Так, например, в строительстве, гастарбайтеры строят, а оцифрованные иерархические слои бюрократов наживаются.



Попробуйте сделать евроремонт в квартире под ключ. Набежит куча посредников-паразитов, которые будут передавать дело по эстафетной палочке, забирая свою комиссию и, в конце концов, придёт худой и измученный гастарбайтер и начнёт пахать за кутарки в вашей квартире. И будет финансовая пропасть между начальной ценой оставленной первой фирме и реальной зарплатой гастарбайтеров.



Везде заправляют цифровые менеджеры-бюрократы, которых не интересует то, что они, например, работают в медицине или образовании. Кстати, их ставят часто на должность не согласно базовому образованию. Главное освоение финансовых средств и отчеты, а также доверие финансовой власти. И конечно, финансовая пропасть между зарплатой дяди Вани и заявленными освоенными финансами. Стоит какой-нибудь красивый многоэтажный офис, забитый блатной оцифрованной бюрократией, а в сыром подвале работает за них дядя Ваня в потном и грязном халате. Это образно сказано, но эта суть везде! Но зато есть занятость населения, но она без прока.



Или попробуйте заболеть. Лечить не лечат. Болезнь состоит из вызова врача, которого ничего кроме подписи на бумаге не интересует, получении sms и сиди дома. Но зато цифровые услуги на высоте и сайт Госуслуги блестит своими посланиями и контентами, и оперативным способом отъёма денег за растущее как на дрожжах ЖКХ.



И так везде! Финансовая пропасть между заявленной стоимостью и реальной, которую получает на руки дядя Ваня, гигантская!



Понятно, что часто эти дяди Вани являются фрилансорами, которые за кутарки работают и создают нечто полезное для общества и государства. Так, например, знаю одного фрилансора-экономиста, за кутарки разрабатывающего в домашних условиях бизнес-планы развития регионов России, крупнейших банков и бизнес-фирм. Знаю талантливых инженеров, которых за гроши покупают эти бездарные бюрократы и затейники-организаторы. Эти дяди Вани за гроши создают оригинальные проекты. Кстати, на Западе - это редкость. Лишь изредка там задёшево покупают наших талантливых иммигрантов-ученых. А у нас имеет место культура унижения талантливых авторов и разработчиков. Их обворовывают и унижают. Такова ментальность бездарной бюрократии. А где её истоки? Все знают!



Оцифрованная паразитическая бюрократия процветает!



Говорят, что информационное и цифровое общество изменило мир настолько, что уже не работают законы Маркса о прибавочной стоимости. Пожалуй, ошибаются. Цифры усугубили грабёж трудовых граждан, на которых сейчас сидит гигантская армия оцифрованной, блатной и клановой бюрократии. Этот сорнячный экономический планктон разросся и душит настоящее развитие экономики.



Вглядитесь во всё то, что вас окружает в дома, парки и т. д. И попытайтесь познать пропасть между тем, сколько получено теми, кто реально это разработал, построил и той армией дармоедов, которая их оцифровано курирует. Настоящие цифры должны приносить прогресс, а пока это только инструмент ограбления.

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