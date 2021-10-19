Американские законодатели продолжают спорить из-за афганского вопроса

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19 октября 2021, 12:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В США разгораются споры насчёт трагической ситуации в Афганистане. Напомним, что с 15 августа 2021 года там действует запрещённая в РФ экстремистская организация «Талибан».* Режим, установленный в Афганистане, далёк от норм морали и от человечности, как таковой.

Многие считают, что в Кабуле ныне царствует «новый фашизм», только уже с упором на афганское, а не германское превосходство. Американские политики продолжают выяснять, кто же стал виновником установившейся деспотии и позорного отступления войск США. Республиканцы обвиняют во всём Байдена и его ведомства. По мнению сторонников Трампа, нынешний президент уж явно не подходит для управления государством и для принятия ответственных решений. В структурах Байдена тоже неспокойно: политики начинают перекладывать вину друг на друга. Госдепартамент указывает на Пентагон, а те в свою очередь, отвечают тем же.

Недавно появилась ещё одна интересная точка зрения. Её рассказал один из бывших военных, проработавший ещё при Буше-младшем и Бараке Обаме. Бывший министр обороны США Роберт Гейтс в своём последнем интервью заявил о прямой вине не только Байдена, но и Дональда Трампа за сложившуюся ситуацию в Афганистане. Он также обвинил и самого себя в недальновидности и в отсутствии должной подготовки солдат. По словам Гейтса, Трамп, а позднее и Байден, должны были позаботиться об эвакуации всех афганцев, сотрудничающих с США. Речь идёт о мирном населении, которое оказалось под угрозой тотального истребления. Американские службы могли бы помочь им задолго до прихода «исламофашистов» к власти. Однако при этом, Гейтс всё же считает военную миссию США в Афганистане успешной, и говорит, что с 2001 года там не было ни одного теракта вообще.

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