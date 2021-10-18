Ветеран «Альфы»: волна про краповый берет пошла после дичайшего случая с дагестанцами в московском метро

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18 октября 2021, 20:10 Александр Саргин

Фото: соцсети

Основатель ветеранской организации «Краповые береты» спецназа «Витязь» Сергей Лысюк сообщил, что племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керим был снят с испытаний на получение крапового берета в Ставропольском крае, потому что сошел на марш-броске.

По словам Лысюка, драки между инструкторами и бойцами спецназа из Чечни, как это декларировали некоторые СМИ, не было. Он также опроверг сведения о том, что чеченских бойцов во время марш-броска подвозили на автомобилях.

«Да, я сегодня разговаривал с Лысюком, - сказал «АН» президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, - и он подтвердил, что соревнования проводились строго по правилам, а племянник Кадырова не прошел марш-бросок, был снят с дистанции и не получил этот берет. Так что я не вижу здесь каких-то особых проблем. Я думаю, что имя главы Чечни наверняка что-то значит, и раз уж племяннику Кадырова не сделали никаких поблажек, то все было законно».

По мнению Гончарова, вся эта ситуация «взбодрилась» после того дичайшего случая с дагестанцами в московском метро. Возможно, кто-то намеренно обостряет эту тему для того, чтобы одно цеплялось за второе, второе за третье и так далее, ну а дальше обострения конфликтов на национальной почве, предположил ветеран.

Напомним, что 4 октября в московском метро представителями Дагестана был жестоко избит 25-летний Роман Ковалев, который вступился за девушку. Примечательно, что эту ситуацию в СМИ прокомментировал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцев минимум 3,5 миллиона. Есть интеллигенция, есть ученые, спортсмены, врачи. Есть люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, но и всю Россию. Но как только один какой-то больной человек плохой поступок совершает, все СМИ «закидывают», что именно дагестанец поступил так и так».

«У представителей любой национальности есть паршивая овца и, как говорится, в семье не без урода, - продолжает Сергей Гончаров, - так что я не стал бы марать всех. Вот и вопрос якобы драки инструкторов и представителей чеченского спецназа, по моим ощущениям, начал муссироваться именно после избиение в метро. Никакой драки не было, а Росгвардия и Совет «Краповых беретов» подтвердили это».

По словам ветерана «Альфы», легендарный краповый берет себя «никак не дискредитировал», и решение было принято теми людьми, которые всё это организовывали. «Устроители этих соревнований дорожат своим именем, а также честью ношения крапового берета, поэтому они не пошли на некие изменения правил даже ради племянника главы Чечни», - заключил Гончаров.

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