Польский сейм выступает за выдворение мигрантов в Белоруссию

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17 октября 2021, 18:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Миграционный кризис на границах Белоруссии, Польши и Литвы – всё ещё очень актуальная проблема. Всё осложнилось в прошедшую неделю октября, когда нижняя палата Польского сейма проголосовала за решение о выдворении нелегальных мигрантов с территории страны. Чуть больше месяца назад такое же решение было принято в Литве. Сразу после этого поток беженцев в те регионы полностью иссяк. В Польше же осталось совсем немного до полного одобрения нового закона Сейма. Документ уже отправлен на рассмотрение в верхнюю палату, а после этого, он непременно должен попасть в руки президента Анджея Дуде. Если польское правительство одобрит такие меры, то мигранты на границах попросту окажутся на грани гибели.

Также в Сейме было предложено оставлять без рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища, поданные уже после незаконного пересечения границы, если конечно же сам заявитель не прибыл напрямую из зоны, где ему угрожают расправой. В Парламенте одобрили и решение возвести на границах с Белоруссией неприступную линию стен. Заграждения обойдутся в Варшаве в 414 миллионов долларов. Более 80 км стены уже было установлено. Среди польского населения наблюдается разделение мнений по поводу вопроса с мигрантами. Одни считают, что такую жестокость нельзя допускать, другие же поддерживают политику своего правительства. Почти единогласно поляки выступают разве что против диктаторского режима в Белоруссии; режима, который, по мнению многих людей, поставил под удар жизни не только белорусов, но и тех же самых мигрантов.

От самих мигрантов то и дело поступают тревожные сообщения. Они жалуются, что ситуация у них критическая. Некоторые оказались заперты на границах с двумя государствами. Их не пускают как в Белоруссию, так и в Литву и Польшу. Как сообщили мигранты для СМИ, им угрожают расправой буквально с обеих сторон. С начала миграционного кризиса на границах погибло до 7 человек. Все они умерли от переохлаждения. В большинстве стран мира, в том числе и в Европе, считают ответственным за миграционный кризис в первую очередь самого Лукашенко. Критики белорусского диктатора требуют наказать его не только за преступления против своего народа, но и за мощнейший «миграционный скачок», подвергший опасности человеческие жизни.

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