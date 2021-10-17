Великую Байкало-Амурскую Магистраль могли построить ещё в 30-х годах, но не смогли

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17 октября 2021, 09:24 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Всем известно, что на Дальнем Востоке существует так называемая Байкало-Амурская Магистраль. Она на 500 километров короче Транссибирской на участке от Тайшета до Ванино. Но при этом, стратегическим преимуществом магистрали является прохождение линии в глубине России на расстоянии от 700 до 1000 км от государственной границы. Самое интересное, что БАМ могли построить и удачно завершить ещё во времена Сталина. Топографическая разведка местности была произведена в конце 20-х годов прошлого века. В 1932 году на строительство магистрали были посланы огромные силы заключённых из ГУЛАГов. Неподалёку был построен особый лагерь, получивший названием БАМлага. Далее официальная история обрывается на некоторое время. В 1942 году отдельные части, предназначенные для магистрали, были отправлены на фронт. После сдачи в 1958 году участка Тайшет-Братск-Усть-Кут строительство заглохло почти на десятилетие. Оно возобновилось лишь в 1974 году.

Но мало кто знает, что основной причиной задержки строительства послужила не Великая Отечественная война. Всему виной – огромное количество ГУЛАГ-заключённых, которые в 30-х годах просто наводняли Сибирь. К тому же Советская власть очень часто прибегала к использованию рабского труда. Говорить о том, чтобы кому-то платить, не приходилось вовсе. В жестокий период Сталинской тирании человеческая жизнь была ничем. Да и условия труда на БАМе были по-настоящему страшными. Ещё начальник управления НКВД Дальневосточного края Т.Дерибас писал в отчёте про чудовищные издевательства над строителями. «Первое, что бросается в глаза – это нечеловеческие условия труда», - отмечал Дерибас, «Совершенно неслыханная нищета, убожество, как бытового обеспечения, так и технического». К строителям, прокладывавшим путь, относились как к животным. Их плохо кормили, и до того доканывали, что они желали поскорее отправиться на тот свет, лишь бы не участвовать в этом кошмаре.

В 1935 году начальство решило прислать побольше заключённых, в основном детей или подростков. Но ситуация не изменилась ни коим образом. Условия труды были такими же жуткими и не предназначенными для людей. При этом, управленцы, командовавшие процессом, обладали всеми благостями жизни. «Люди босы, раздеты», - говорилось в хрониках, «А на складе имеется всё». Просто руководство отказывало строителям в какой-либо поддержке. Не давали ни денег, ни нормальной еды, не предоставляли тёплого ночлега. Позднее отмечалось всё больше случаев беспорядков и воровства. От отсутствия пищи и каких-либо условий люди прибегали к преступлениям. Охранники нередко бесчинствовали, отбирали продукты и даже спиртное у заключённых. Заключённые в свою очередь отбирали у них ценности, но обычно под покровом темноты. Начальство же часто прибегало к угрозам в адрес строителей, вплоть до приговоров о лишении жизни.

То, что творилось в пределах БАМа можно окрестить лишь одним словом – хаос. И в этом хаосе не было никакого просвета. Не платили и должной зарплаты. Очень часто людей кормили лишь одними обещаниями. Заключённые работали до потери пульса, надеясь получить хоть какое-либо вознаграждение. Но не получали они в ответ абсолютно ничего – ни пищи, ни крова, ни денег, ни каких-либо привилегий. Будоражащие ум громкие слова пропагандистов оборачивались ложью и предательством. Если кто и несёт ответственность за те чудовищные условия для людей, то это в первую очередь сама Советская система, устроенная военным преступником Сталиным. И именно Сталин является тем самым виновником заглохшей операции по строительству магистрали; заглохшей и обернувшейся настоящим адом для десятков тысяч невинных. Ситуацию смогли исправить лишь только в 70-е годы. Но кто обнулит бессчётное количество жертв, нашедших свою смерть во времена тирании? Вот верный вопрос.

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