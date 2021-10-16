Россияне в соцсетях требуют усилить контроль за приезжающих из регионов Кавказа​

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16 октября 2021, 20:41 Александр Крохмаль, Журналист

В Youtube и «Вконтакте» разгораются серьёзные споры на тему усиления контроля со стороны властей за приезжающими кавказцами. За прошедшую осень произошло, как минимум, два инцидента, связанных с жителями юга. Причём, агрессия в основном исходила как раз от кавказцев, в частности от представителей Дагестана. Буквально недавно, 12 октября в районе станции Текстильщики едва не повторилась история с Романом Ковалёвым. Вошедшие жители кавказской национальности так же начали вести себя неподобающим образом и приставать к женщинам. Когда народ начал возмущаться, горцы попытались устроить драку. Но к счастью, побоища не случилось. На данный момент участники конфликта арестованы. Против них возбуждено уголовное дело.

Значительная часть россиян теперь довольна работой правоохранителей, и в частности довольна тем, что они наконец-то «опомнились и взялись за дело». Ведь до этого проблема агрессии дагестанцев и других кавказских национальностей существовала так же. В Youtube и до того было полным-полно видео с драками между русскими и кавказскими хулиганами. Но почему-то никто серьёзно не поднимал вопросы агрессии со стороны приезжих. Создаётся впечатление, что все эти проблемы возникли только сейчас, что само по себе – неправда. Россияне требуют максимально усилить контроль над приезжими. А от самих выходцев с Кавказа они требуют уважать законы, культуру и обычаи Российской федерации. «Это вам не горы, здесь непозволительно так себя вести», - рассуждают разъярённые пользователи соцсетей. «Когда мы приезжаем к вам, мы уважаем вашу культуру, так и вы уважайте нашу».

Конечно некоторые интернет-пользователи склоняются в своих рассуждениях к расизму, и в этом нарушают законы РФ. Естественно это неверный шаг, и потому расистам следует переосмыслить свои суждения. При этом, не стоит забывать, что все эти призывы к усилению контроля относятся в основном к агрессивным кавказцам; то есть к тем, кто по сути, являются хулиганами и нарушителями спокойствия. Напомним, что многие представители Кавказа, напротив, ведут себя очень достойно и уважают чужие обычаи. Многие из них также глубоко верующие люди.

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