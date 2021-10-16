«Палата номер 6» Чехова и сейчас актуальна

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 октября 2021, 20:32 Вадим Кулинченко,

Классика бессмертна – это выражение, крылатое во все времена, не потеряло своего значения и сегодня. Кроме того, что предсказывали поэты и писатели многие века назад, совершается сегодня и заставляет задуматься, что хотя и небольшой дар оракульства сидит в каждом писателе и поэте, не говоря о великих. Просто мы не умеем их читать. «Истинные таланты всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки… Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную… Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем… Они горды своим талантом, сознавая, что они призваны воспитывающее влиять…», - эти короткие изречения, принадлежащие перу одного классика, портрет каждого из них, и общий для всех.

Возьмите Антона Павловича Чехова, слова которого я привёл выше, который известен во всём мире. Его «Вишнёвый сад», кажется, обошёл подмостки всех сцен, и это поправу. А вот его рассказ-повесть, как угодно называйте это произведение, «Палата №6» не пользуется особым расположением и редко вспоминается современными критиками, хотя и считается одной из вершин его творчества. А почему? Вопрос весьма интересный, и лежит, кажется на поверхности.

Произведение, написанное 129 лет назад, отображает реалии, казалось бы того времени, но если читать его и перечитывать внимательно, то невольно возникает мысль, что все явления того времени не только не исчезли, а, наоборот, обострились. И не только одна страна, а весь мир, просятся, чтобы их поместили в Палату №6. «Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении – бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно…, - даёт совет доктор Андрей Ефимыч, - вас задержат!» И логичное продолжение – Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Далее глубоко символично рассуждение двух неглупых людей, которые оба кончают свой жизненный путь сумасшедшей палатой.

Если глубоко вникать в содержание «Палаты №6», то становится ясна глубокая философская сущность этой работы, которая, опираясь на фактический житейский материал того времени, вольно или невольно улавливает черты будущего общества, в чём мы убеждаемся сегодня по прошествии стольких лет…

Задумайтесь только над одной мыслью – Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря не освещала вашу жизнь, всё же, в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

Прошло уже столько лет с написания этой умной мысли, но что изменилось? Богатые думают, что они бессмертны, бедные жалуются на своё бытие до конца своих дней, и всё повторяется вновь. Круговорот жизни, как в природе, так и в человеческом обществе, которое потихоньку сходит с ума.

Незначительная на первый взгляд глава пятая с описанием портрета доктора Андрея Ефимыча Рагина при внимательном прочтении невольно выводят мысли на уровень страны. Не буду комментировать её по зёрнышкам, а просто пусть каждый, кто прочтёт «Палату №6», задумается над этой главой и сделает выводы о наших чиновниках, которые долго засиживаются на своих должностях. Они приходят на большие должности с благими намерениями, а потом - по истечении времени, дело заметно прискучивает им своим однообразием и бесполезностью, и…

Одну фразу из этой главы без всяких сомнений можно считать за мировой афоризм – На земле нет ничего хорошего, что в своём первоисточнике не имело бы гадости.

И как бы продолжением этого афоризма является десятая глава, где рассуждения о жизни подтверждают его сущность – Учение проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятны для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удовольствия в жизни… Богатство и роскошная жизнь тоже начинаются с грязи. «А вот если бы вас трахнул «паралич» или, положим, какой-нибудь дурак или наглец, пользуясь своим положением и чином оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдёт ему безнаказанно, - ну тогда бы вы поняли, как это посылать других к уразумению и истинному благу». Сегодня никому не надо объяснять смысл этой фразы из произведения А. Чехова. Мы ежедневно сталкиваемся с фактами, когда люди с положением уходят от наказания за свои безнравственные поступки. И продолжением этого являются рассуждения о судебной системе, при которой – А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна и ничего в ней мудрёного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки закаляются до такой степени, что хотели б да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально…

Из этого перечня извлекаем врачей и в главе седьмой прочтём рассуждения Рагина о медицине – С другой же стороны, ему отлично известно, что за 25 лет с медициной произошла сказочная перемена… Но что же? – спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза, - Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела, нисколько не изменилась. Болезненность и смертность всё те же… Не напоминает ли каждому из нас сегодня растущее число различных медицинских центров, которое мы ежедневно зрим по ТВ, с последними фантастическими достижениями – мёртвого воскресят – а в обычных городских больницах, не говоря о сельских, которых давно уже нет, лечат по старинке. И смертность не уменьшается… Система показухи!

Читая «Палату №6» А.П. Чехова, удивляешься – это какой же талант надо иметь, чтобы в небольшой повести об одной захудалой больнице, даже палате в ней, отобразить жизнь одного небольшого города России, которых тысячи по стране, и на его фоне показать проблемы целой империи. Это действительно классика. Недаром Илья Репин так отозвался о «Палате №6» А. Чехова – «… Даже просто непонятно, как из такого простого, незатейливого, совсем даже бедного по содержанию рассказа, вырастает в конце такая неотразимая, глубокая и колоссальная идея человечества».

«Палату №6» со всеми её проблемами и мыслями невозможно откомментировать в одной небольшой статье. Да это и не нужно. Каждый имеет своё мнение на прочитанное. Повесть-рассказ надо читать в первозданном виде и сравнивать с настоящей жизнью, тогда будет понятно её течение, когда процесс технического развития не очень влияет на сущность человеческого бытия.

Казалось бы, далёкий от медицины вопрос, а затрагивает сущность жизни городов российских – Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение, – значит должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город! Да разве он один такой? Этот небольшой эпизод указывает на всеохватывающий смысл «Палаты №6», которая не ограничивается только медициной.

Более всего поражает окончание повести, где подлость правит бал. Заманили старого доктора в палату, отобрали всё и заперли навсегда, казалось бы, хорошие друзья и сослуживцы. Вроде бы Хоботов и добился своего, занял место главного врача, но вот злость его и подлость поражают. Такое сегодня стало нитью нашей жизни – в книгах, в телесериалах, в литературе главным героем стал подлец, и кажется, весь мир катится в тартарары. И когда мы признаем свою вину за всё эту безысходность, захотим исправить это – убить виновников такой жизни, а потом и себя, потому что сами виноваты в этом… Но уже поздно – но из груди не вышло не одного звука, и ноги не повиновались; он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

Конец у всех один, но разный. Только на том свете мы становимся равными. Почему это так? Никто не может ответить на этот вопрос. Не ответил и Антон Павлович. В своей «Палате №6» он только дошёл до роковой черты. А вот земную нашу сущность отобразил сполна.

Чехов как будто прямо принял из рук Щедрина эстафету русской сатиры, которая в самое мрачное время вела свою могучую борьбу за правду и свободу, против всех сил лжи, мракобесия и угнетения. Сегодня мы даже и не слышим в литературе такого направления как сатира, которую победила та же подлость. И остаётся только классика, которая, как не звучит банально, - бессмертна.

Что не говорите, а в классиках существовал какой-то дар предвиденья. Никто из власть предержащих не слушал их тогда, как и не слушает сегодня!

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