Привитым «Спутником» въезд в США пока запрещён

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16 октября 2021, 07:39 Александр Крохмаль, Журналист

На сегодня российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 69 странах мира. При этом, в ЕС и США отечественный препарат не желают признавать из-за «недостаточности данных».

Пока что этот вопрос находится на рассмотрении, а ответов – совершенно никаких. Сколько именно будут продолжаться споры насчёт одобрения российской вакцины, на данный момент неизвестно. Буквально на прошлой неделе в ВОЗ заявляли, что ожидают от РФ полного предоставления документов насчёт «Спутник V». В противном случае, вопрос одобрения данной вакцины среди многих стран может отложиться ещё на определённый срок.

В США же к российским препаратам относятся с большим недоверием. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс чётко отметил, что иностранцы, приезжающие в Штаты, должны будут иметь «доказательства полной вакцинации от Covid-19». Вакцины должны быть строго одобренные американским медрегулятором и также учрежденные Всемирной Организацией Здравоохранения. Ни одна из российских вакцин, как известно, одобрения США или ВОЗ не получила, а ведь на дворе уже конец 2021 года. Это означает, что привитые «Спутником» попросту не смогут приехать в Америку.

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