В Тбилиси оппозиционеры выступают за немедленное освобождение Саакашвили

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14 октября 2021, 22:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com; На фото: Михаил Саакашвили

Грузинская оппозиция выступает за немедленное освобождение Михаила Саакашвили, бывшего президента страны, арестованного 1 октября по многочисленным обвинениям.

Напомним, что экс-лидер был задержан накануне первого тура выборов в местные органы. Он решил приехать в родную страну для создания сопротивления действующей власти. Саакашвили держат в тюрьме города Рустави. Сам он, при этом, считает себя абсолютно невиновным и даже объявил голодовку в знак протеста. Его голодовка продолжается до сих пор. Бывшему президенту Грузии грозит по меньшей мере 6 лет тюрьмы. Многие считают его главным виновником эскалации конфликта в Южной Осетии, произошедшего в августе 2008 года.



На акцию протеста в Тбилиси пришло, по некоторым данным, до 30 000 человек. Пока что мероприятие проходит мирно, без агрессивных действий и задержаний. Полиция предпочитает не вмешиваться в ситуацию. Арестованных на данный момент нет. Накануне было заявлено, что митинг будет исключительно мирным, и насилия не спровоцирует. Впрочем, обвинения против России никто не обвинял, и они уже прозвучали со стороны грузинской оппозиции. Например, ведущий митинга Ника Гварамия чётко отметил, что добьётся освобождения «личного узника Путина», за которого он принимает самого Михаила Саакашвили. Также стоит отметить, что сторонники действующей власти Грузии считают такие обвинения в адрес РФ необоснованными и ложными.

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