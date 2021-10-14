Полковник Коротченко: Нуланд было не до печенек, а в Москве нет предпосылок для «цветной» революции

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14 октября 2021, 18:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

Во время переговоров с Викторией Нуланд по инициативе РФ была затронута тема опасной активизации деятельности НАТО в непосредственной близости от границ России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ну что ж, вполне понятно, что продолжается рутинная стратегическая работа со стороны внешнеполитического ведомства России, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко. - Такое вот обычное, рабочее состояние времен современной «холодной войны», и не более того».

Мария Захарова также отметила, что «особую тревогу» внушает недавнее решение США и Польши о постоянном размещении на ротационной основе американского воинского контингента, а также развертывание на территории Польши элементов системы глобальной американской противоракетной обороны.

«Что касается совместного решения США и Польши, - отметил военспец, - то разговорам на эту тему, наверное, уже 8-10 лет. Конечно, об этом тоже шла речь на переговорах с Нуланд, но и в этом отношении позиции нашей страны давно известны. В данном случае американцы делают свою работу, а мы – свою. Они устанавливают в Польше средства ПРО, а у нас есть средства преодоления и уничтожения их».

Напомним, что Виктория Нуланд снискала себе дешевую популярность тем, что во время начинающегося государственного переворота на Украине в декабре 2013 года, будучи официальным представителем Государственного департамента США и изображая из себя саму приветливость и доброту, она ходила по центру Киева и раздавала «печеньки» тем людям, которые там находились. Сегодня те действия, к которым активно подталкивала протестующих Виктория Нуланд, привели к тому, что Украина потеряла убитыми порядка 10 тысяч человек.

«Может быть, у кого-то Нуланд ассоциируется с печеньками, - предполагает военспец в разговоре с «АН», - но какие у нас могут быть «печеньки»? В Москве нет никаких предпосылок для «цветной» революции, а те люди которые готовили подобные действия, либо сбежали из России, либо сидят».

По мнению Игоря Коротченко, во время состоявшегося визита Нуланд определенно было «не до печенек», поэтому она преимущественно занималась тем, что делала селфи на фоне многочисленных новых объектов, которые за последние годы были построены в Москве.

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