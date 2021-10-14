Таинственная янтарная комната до сих пор никем не найдена

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14 октября 2021, 13:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Янтарная комната – одна из главных загадок ХХ века; загадка, которая до сих пор не разгадана. Где именно находятся остатки той самой легендарной комнаты – никому неизвестно. Известно лишь то, что её вывезли из Екатерининского дворца нацистские оккупанты. Это был настоящий шедевр декоративно-прикладного искусства XVIII столетия, без сомнения представлявший невероятную ценность. Весной 1945 года произведение искусства, перевезённое немцами в Кенингсберг (будущий Калининград) бесследно исчезло. Большинство историков уже отчаялись, посчитав Янтарную комнату безвозвратно утраченной. Но некоторые всё же сохраняют надежду. Специалисты считают, что искать нужно в первую очередь там, где последний раз прошли упоминания о Янтарной комнате, то есть в границах самого города.

Количество версий о местонахождении данного шедевра исчисляется десятками. Почти каждый год в газетах появляются всё новые и новые статьи, посвящённые Янтарной комнате. И с каждым разом выдвигается всё больше гипотез. На сегодняшний день в ходу несколько основных версий по поводу судьбы Янтарной комнаты. Ещё в 2013 году бывший немецкий солдат Вильгельм Крафт заявлял, что сокровища могут быть зарыты в Ютландии на окраине поселения Аса. В марте 2019 года обнаружили дневниковую запись офицера СС Эгона Оленхауэра. Если верить этому документу, то ещё перед капитуляцией Гитлер велел спрятать 260 грузовиков с различными ценностями в 11 местах на территории Польши.

Осенью 2020 года в Балтике был обнаружен немецкий пароход «Карлсруэ», затопленный союзниками примерно 13 апреля 1945 года. Он участвовал в специальной операции вермахта «Ганнибал». Тогда немцы эвакуировали из Восточной Пруссии своих людей и всевозможные ценности. "Карлсруэ» при этом нёс загадочный груз, приблизительно 300 тонн неизведанных тяжёлых ящиков. Из-за этого ему пришлось сбавить ход, и тем самым стать отличной мишенью для британских лётчиков. Британские дайверы уже обследовали затопленное судно. Ничего ценного там найдено не было. При этом, учёные чётко отметили, что если бы там действительно находились фрагменты Янтарной комнаты, они бы уже давно под воздействием времени превратились в бесформенную массу.

В целом, пессимизм учёных по поводу поисков артефакта уже достаточно силён. Многие считают, что исследователям следует отказаться от этой затеи. Война уже давно окончена, прошло почти 100 лет после её завершения, и все прошедшие поиски, как правило, оборачивались фиаско. Возможно Янтарную комнату уже не следует искать хотя бы потому, что она попросту не существует в том самом виде, в котором её вывозили из Екатерининского дворца.

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