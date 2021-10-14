Военспец Коротченко: с Нуланд разговаривали холодно и жестко

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14 октября 2021, 13:25 Александр Саргин

Фото: соцсети

«Полезными, своевременными и откровенными» назвала переговоры с Викторией Нуланд официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Разговор с замгоссекретаря США в МИД РФ шел без сглаживания углов», - отметила представитель дипломатического ведомства России.

«Визит Нуланд был своего рода дипломатической разведкой со стороны государственного департамента США, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко. – Виктория Нуланд - тот человек, который профессионально занимается Россией, и прежде всего ей очень важно было понять атмосферу в Москве, встретиться с тремя ключевыми политическими фигурами, представляющими нашу страну, и в целом прозондировать настроение и возможности для достижения каких-то компромиссов со стороны России».

Напомним, что переговоры, касающиеся стратегической стабильности и двухсторонних дипломатических отношений с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд состоялись в МИД РФ, где она общалась с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым и замминистра обороны генерал-полковником Александром Фоминым. Что касается темы Донбасса и Украины, то об этом Нуланд вела переговоры с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Нуланд назвала общение с ним «очень продуктивным». Она также отметила, что встретилась с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

«По моей информации, с Нуланд разговаривали холодно и жестко, - сообщил «АН» полковник Коротченко. – Понятно, что Россия не пошла ни на какие уступки, более того, не обозначила возможности таких уступок. Нуланд было заявлено, что Россия остается приверженной своей позиции и никаких подвижек, например, в плане неких уступок, касающихся той же Украины, конечно, не произойдет».

По словам Игоря Коротченко, это были «нормальные, жесткие, дипломатические» переговоры в духе современный «холодной войны», в которых Россия не уступила ни по одному из пунктов, которые обозначила.

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