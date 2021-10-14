Опасная психическая ловушка россиян в эпоху пандемии

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14 октября 2021, 09:40 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: depositphotos.com

Согласно анализу, проведенному на основании научных публикаций, множество смертей в России в последнее время, в конце концов, связаны с психологическими и социальными факторами, которые стали триггерами заболеваний россиян.



По статистике растет пессимизм и уныние россиян. Это похоже на начало 90-х годов, то есть на лихолетие. Тогда был достигнут полуторакратный рост смертности. Россия потеряла тогда около пятнадцати миллионов человек. Тогда россияне почувствовали свою ненужность и это вызвало депрессию, которая стала триггером повышения заболеваемости и, как следствие, смертности. Расстройство психосоматики - это могучая деструктивная сила!



Сейчас мы живем в аналогичные времена. Поэтому имеет место значительный рост самоубийств, убийств, разводов, проявлений экстремизма, массовые расстрелы в школах на почве безысходности. Это все характерно и для всего мира.



Страх смерти захватил все человечество. Этим страхом пропитаны все СМИ и видео интернета. СМИ наполнены депрессией, заправленной агрессией. Мир стал злым от обреченности и безысходности. И действительно, как миру настроиться на жизнеутверждение, когда из всех "дыр" рисуется масочно-гробовая и катафалковая обреченность и безысходность?



По статистике, люди хотят вернуться в прежний мир. Какая же сволочь отменила этот прежний мир? Неужели мир уже никогда не будет прежним?



Многие по-разному реагируют. Кто-то подбадривает себя, на основании сохранившейся духовности. Кто-то подбадривает себя, благодаря злорадству и феномену ужаса "вне одеяла", дескать, там с миром что-то происходит, а у меня на кухне у телевизора все хорошо!



Эта сложившаяся долгосрочная деструктивная и тревожная среда подрывает психосоматику россиян так, что люди начинают массово болеть и, как следствие, массово умирать и часто не от ковида! Об этом говорит причина избыточной смертности в России и в мире. Об этом говорят множество научных публикаций.



В то же время вышеприведенное психическое и психосоматическое истощение понижает иммунитет и ведёт к тому, что вирусы и бактерии, которые ранее не причиняли вреда, теперь становятся смертельными.



Сейчас власти нужно набраться воли и оценить психические и психосоматические факторы выживания России, и не только ковидный. И что актуальнее: ковидный или психический фактор, это вопрос! Ведь мы стали лидерами по избыточной смертности в мире!



Если Россия не вылезет из этой психической и психосоматической ловушки, то её не станет. И нужно глубоко осознать влияние не только ковидного фактора в росте избыточной смертности.



Таким образом, в России назрела разработка концепции социально-психотерапевтических мероприятий, направленных на повышение психического и психосоматического здоровья нации в условиях депрессивного воздействия социальной среды, вызванной коронавирусной пандемией. А близорукая борьба только с ковидом, это лишь часть проблемы. То есть, имеют место более актуальные проблемы, касающиеся здоровья нации.

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