В Тиране грезят о Великой Албании

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13 октября 2021, 16:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Газета "Известия"

После громогласных заявлений албанского премьера Эди Рамы по всему балканскому интернету вспыхнули настоящие сетевые войны между представителями двух народов. В правительствах многих стран назвали слова политика неприемлемыми и даже подрывающими стабильность в регионе. К тому же ещё недавно между Косово, контролируемым албанскими сепаратистами, и республикой Сербия едва не вспыхнула полномасштабная война.

Аналитики считают, что новые конфликты между албанцами и сербами уже неизбежны, особенно после слов тиранского политика. «Стать президентом Албании и Косово? Нет», - заявил на днях премьер-министр Рама, «Но объединить Албанию и Косово – да. Это моя цель». Вот как, собственно говоря, звучали слова высшего государственного лица Тираны. По мнению сербов, это настоящая провокация, своего рода попытка претендовать на полное господство на Балканах. В Белграде и Москве слова Рамы подвергли жёсткой критике, но в Албании всё вышло наоборот. Премьера там поддержали.



Среди албанцев идея о великом государстве (своеобразной мини-империи) давно завоевала популярность. Особенно этим страдают местные националисты. По мнению большинства албанских радикалов, их нация происходит от древних иллирийских племён, якобы истинных хозяев региона. При этом сербов они считают чужими народами; завоевателями, пришедшими с Востока и подчинившими их исконные земли. Сербы в свою очередь обвиняют во всём албанцев, в основном в их радикализме, исламизме многих представителей диаспоры и в захватнической политике. Сам Эди Рама не раз заявлял, что Косово – это часть Албании, и объединение этих территорий – «задача номер один». Согласно мечтам идеологов Великой Албании к нынешним территориям страны следует присоединить не только Косово, но и северо-западные районы Северной Македонии, южные районы Черногории, а также общины Прешево и Буяновац.

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