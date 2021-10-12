Исии Сиро – преступник Второй Мировой, которому удалось ускользнуть

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12 октября 2021, 12:52 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Не все военные преступники Второй Мировой понесли заслуженное наказание. Некоторые из них не только не были расстреляны, но и даже получили всевозможные награды. Речь идёт о военных преступниках и изуверах Японии, большинство из которых избежали должной кары. Одним из тех, кто сумел ускользнуть от правосудия, был доктор Исии Сиро, генерал-лейтенант Императорской армии и глава Отряда 731. Причину безумия Сиро вероятно стоит искать в его детстве, но многие детали история умалчивает.



Никто практически не знает, что с ним происходило в ранние годы. Мы имеем лишь отдельные факты. Известно то, что Исии родился в деревне Сибаяма, и впоследствии проявил себя, как опытный медик. Он профессионально изучал медицину в Императорском университете Киото. Но очевидно было и нечто, что подвигло Сиро на дальнейшие ужасные преступления. Возможно, он был тяжело болен психически и имел склонность к насилию ещё с раннего детства. Не исключено, что если бы он родился в нынешние дни, его бы вскоре поместили в соответствующее учреждение.



В 1922 году Исии получил назначение в 1-й армейский госпиталь и медшколу в Токио. Два года спустя вернулся в университет Киото. К концу 20-х годов доктор Сиро посещал западные страны, где увлечённо занимался изучением эффектов химического и биологического оружия. За успешные исследования его похвалили высшие чины императорской армии, в том числе и военный министр Садао Араки. Араки и стал для Сиро покровителем, своеобразным патроном, который и продвинул его по служебной лестнице.



В 1932 году император Хирохито повелел создать особый отряд на оккупированной территории Китая (в области Пинфан, южнее Харбина), который бы занимался запретными исследованиями в области биооружия. Группа получила название – Отряд 731. Первым её командиром стал как раз доктор Исии Сиро, сразу же развернувший свою преступную деятельность. Для подготовки комплекса Отряда 731 было сожжено 300 крестьянских домов. Отряд получил благословение императора и достаточное финансирование со стороны высших чинов.





В группе работало до 3000 человек, и это только по официальным данным. И так же, по официальным данным, благодаря работе Отряда 731 было зверски замучено до 10 000 человек. Недаром ведь Сиро позднее получил прозвище «японского доктора Менгеле». Эксперименты, проводимые его отрядом, были поистине ужасны. Японские живодёры не стеснялись использовать в качестве подопытных и женщин, и детей, и даже стариков. Среди жертв были не только китайские и корейские пленные, но и также граждане СССР.



Исследования Сиро были, разумеется, сокрыты, дабы никто из общественных деятелей не смог передать об этом миру. Для отвода глаз было сказано, что Отряд 731 занимается изысканиями в области обеззараживания воды. На самом же деле палачи безжалостно истязали беззащитных пленников. Сиро проводил опыты не только с биологическим оружием, продолжая испытывать его на пленных, но и устраивал своеобразные «акции проверок». Не раз изучались пределы выносливости человеческого организма. Впрочем, помимо людей опытам подвергали и домашних животных.





Чудовищные эксперименты были для Исии Сиро обыденным делом. Пленников часто вскрывали, и при этом, не использовали сильного наркоза. Подопытным могли удалять постепенно все жизненно важные органы, и проверять потом их состояние. Некоторые из заложников безумного палача Сиро даже умудрялись выживать, но впоследствии, так же подвергались опытам и в конце концов погибали. Исследования выносливости человеческого организма были такими же жестокими. Людей бросали в барокамеры, фиксируя их агонию на видеоплёнку. Некоторых подвергали искусственному обморожению и наблюдали наступление гангрены. Выживание пленников было неуместным для Сиро.



С 1940 года доктор Исии Сиро стал начальником управления биооружия Квантунской армии. Уже с 42-го года начались испытания секретного оружия над военнопленными и гражданскими пленниками Китая. Параллельно Отряд 731 во главе с Сиро проводил опыты по заражению людей различными микроорганизмами. Провоцировались выкидыши и сердечные приступы. Пленников обычно не считали за представителей людского рода. Их часто называли либо «обезьянами», либо просто «подопытными объектами». Осуждения со стороны общества Сиро не получал. Многие не ведали о его кошмарных опытах и экспериментах над беззащитными, а те, кто обо всём знал, напротив, считали его героем.





Вплоть до 1945 года Сиро оставался главным военврачом 1-й Японской армии. Казалось бы, такого человека должны немедленно были отправить в психиатрическую лечебницу. Особенно историков смущает решение американского генерала МакАртура. В 45-м году произошла официальная капитуляция Японии, но множество военных преступников, при этом, не получили никакого наказания. Сиро был арестован американцами, но в 1946-м, по ходатайству самого МакАртура, власти США предоставили ему иммунитет от преследования. Разработки Исии очень интересовали американское правительство.



Один из самых жестоких палачей Японии так и не предстал перед судом за все свои многочисленные злодеяния. Более того, по некоторым данным, он продолжал свою работу уже на американские власти. Его дальнейшая история так же полна тайн и недомолвок. Как поделилась потом его собственная дочь Харуми, Сиро так и не раскаялся в своих преступлениях. Он умер от рака горла, и перед смертью отрёкся от старых богов, приняв католицизм. В кого именно Сиро верил – так до сих пор и неизвестно. Ведь то, что он творил в своих лабораториях – это слишком далеко даже от синтоизма.





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Во времена Второй Мировой были популярны всевозможные оккультные течения и практики. Например, в нацистской Германии к колдовству относились с должным уважением, считая, что эти неизведанные силы можно использовать против врагов Рейха. В Японии было практически то же самое. По некоторым сведениям, в японской армии так же как и в Германии проводились опыты, связанные с колдовством и его применением по отношению к врагам Империи. Вполне вероятно, что и доктор Сиро и все его соратники из Отряда 731 были связаны не только с наукой, но и с так называемыми «запретными знаниями». Как известно, Япония никогда не была атеистической страной, и вплоть до самого конца 20-го века в ней сохранялось большое количество древних культов. Не исключено, что Сиро был как раз одним из тех, кто верил в тёмных богов, допускающих насилие и смерть, и даже покровительствующих палачам, причиняющим жуткую боль невинным.

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