Депутат Вассерман: Россия всегда виновата по той простой причине, что это Россия

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11 октября 2021, 20:51 Александр Саргин

фото: static.sportbox.ru

Исполком ВАДА одобрил рекомендацию своего дисциплинарного комитета об отмене статуса «одобренный» в отношении Национальной антидопинговой лаборатории.

Напомним, что до этого запрета Московская лаборатория могла проводить анализ крови исключительно для биологического паспорта спортсмена, а теперь Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории

«Первоначально был установлен 10-летний срок годности образцов для допинг-проб, - разъяснил «АН» депутат Госдумы VIII созыва, политический консультант Анатолий Вассерман. – То есть исходили из того, что в течение этого времени еще невозможно будет перепутать следы допинга с «естественной биохимией». Но ведь с тех пор, как установили этот срок, заметно возросла чувствительность многих методов химического анализа, и это привело к тому, что повысилась вероятность принять естественные вещества за запрещенные».

Вассерман отметил, что большая часть допингов - это, по сути, «искусственные аналоги естественных для организма веществ», соответственно, и продукты распада у них практически те же. Так что сегодня, как ни странно, «возросла вероятность ошибки» при допинг-анализе, констатировал политический консультант.

Напомним, что деятельность Московской лаборатории с января 2020 года уже была «временно приостановлена», но и теперь ее немедленно уведомили о решении исполкома. Примечательно, что лаборатория по-прежнему не имеет права выполнять какую-либо работу, которая связана с анализом образцов крови для антидопинговых организаций, соответствующих Всемирному антидопинговому кодексу.

«Я считаю, что после Олимпиады в Сочи, которая прошла в 2014 году, ВАДА систематически демонстрирует свою ангажированность и откровенно доказывает, что Россия всегда виновата по той простой причине, что это... Россия, - выразил свое мнение в разговоре с «АН» Анатолий Вассерман. - Деятельность ВАДА в последние годы очень четко напоминает Международный трибунал по бывшей Югославии, о котором сказано, что в нем строго соблюдается презумпция невиновности и никто не может быть признан виновным, пока не доказано, что он серб».

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