Учёные продолжают выдвигать новые теории происхождения COVID-19

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 октября 2021, 21:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На сегодня число коронавирусных больных во всём мире достигает отметки в 44 миллиона. Точная цифра – 44 326 894, и это только по официальным данным. Ведь некоторые страны либо ведут свою статистику плохо, либо не ведут её вообще. Особенно опасная и непредсказуемая ситуация наблюдается в Индии, где крайне нестабильная обстановка со здравоохранением, и во многих регионах просто-напросто не ведётся учёта заболевших. Число умерших же стремительно приближается к отметке в 5 миллионов. Однако при этом, тайна о происхождении коронавируса до сих пор сокрыта. Более того, учёные и аналитики начинают придумывать всё больше и больше теорий на тему того, как именно появился «ковид».



Например, недавно в США выдвинули гипотезу о «скачковой» эволюции коронавируса. Согласно данным директора компании Bioscience Resource Project Джонатана Латэма, путь коронавируса к максимально смертельной форме занял десятилетие. По словам эксперта, вирус мог завершать своеобразные скачки в развитии и видоизменяться при длительном пребывании в организме человека. Латэм считает, что десятки лет развития вируса уместились примерно в 6 месяцев, и вот мы наблюдаем едва ли не мировую катастрофу. Учёный не считает, что «ковид» появился искусственным путём. Он склоняется к мнению, что всё произошло ещё в 2012 году в китайском уезде Моцзян. Тогда в глубокие шахты спустились шестеро горняков, которые потом тяжело заболели. Возможно, что в каком-то из этих организмов и мутировал тот самый злополучный вирус, и впоследствии превратился в «смертоносный вихрь».



Напомним, что на данный момент в мире существует две теории происхождения коронавируса. Одна из них утверждает, что вирус появился в результате передачи от животного к человеку. Но большая часть людей на Земле поддерживает гипотезу об искусственном происхождении «ковида». По мнению многих экспертов, Китаю пора бы уже избавиться от всяких безумных теорий и раскрыть наконец-то всю истину о появлении Covid-19.

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