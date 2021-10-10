Эксперты: мир лихорадит, Россия может возглавить его «пересборку»

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 октября 2021, 20:47 Герман Напольский

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На днях дискуссионный клуб «Валдай» провёл круглый стол на тему: «На пороге Великой Пересборки XXI века: пути в будущее и ставки России».

Профессор МГИМО Андрей Безруков, открывая дискуссию, отметил, что в настоящее время мир входит в период турбулентности, и во многом у России сейчас есть шанс стать экспортером не только стабильности, но также и продовольственной и иной безопасности. А с учетом этого, есть вероятность того, что Россия станет экспортером и ментального благополучия.

«Наши ресурсы, наше уникальное географическое положение, наша территория дает нам возможность выстроить диалог со всеми глобальными мировыми субъектами. А это особенно важно в условиях того, что мир в последнее время откровенно лихорадит.

До такого состояния фактически дошла система миропонимания и мироуправления.

Мы привыкли к определенному распорядку, но сейчас, говоря простым языком, складывается ситуация, когда многие системы поворачивают за угол. Но, как только мы повернули, принципы предыдущего миропорядка фактически прекращают свою работу»,- добавил Андрей Безруков.

Кроме того, с учетом того, что Россия является самым большим по площади государством, именно здесь в ближайшие 10-20 лет может быть найден ответ на глобальную проблему климатического вызова.

Уже сейчас, по мнению эксперта, существует осознание того, что богатства природы, которыми располагает Россия, нужно «оцифровать и оценить». Дополнительным свидетельством актуальности данного вопроса можно считать то, что именно наша страна имеет предпосылки для того, чтобы быть одним из важнейших проводников решений по декарбонизации за счет развития природных экосистем разного типа: лесные, болотные, тундровые саванны.

Это важно, в том числе потому, что в настоящее время порядка трех четвертей территории суши на Земле уже захвачено присутствием человека.

Плюс к тому, продолжил эксперт, Россия имеет все основания для того, чтобы «качественно войти в новую реальность». В целом, считает он, к будущему, в котором мир будет «пересобираться» на новой основе, нужно готовиться. И уже сегодня нужно попробовать понять, какие ценности и какие системы станут этой основой.

«Мы понимаем, что это будущее впереди – это огромное минное поле», – подчеркнул основатель инициативы «Глобальное будущее образования» Павел Лукша, также сказав, что ничего похожего на актуальные вызовы в предыдущие эпохи не было. По его мнению, сейчас происходит парадигмальный сдвиг – перезагрузка экономического, общественного и культурного уклада, напоминающая переход от аграрного уровня к индустриальному, но сейчас вопрос стоит иначе - о входе в эпоху общемирового диалога. И это, по его мнению, актуально в связи с тем, что сама природа войны меняется, что, в частности, боевое оружие утрачивает свою значимость, в то же время растет значимость работы с сознанием и массовым поведением.

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