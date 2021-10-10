К Америке могли плавать ещё задолго до Христофора Колумба

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10 октября 2021, 13:05 Александр Крохмаль, Журналист

Генуэзские мореплаватели

По официальным данным считается, что открыл Америку именно Колумб. Эта знаменательная дата известна уже, пожалуй, каждому – 12 октября 1492 года. Однако по мнению профессора Паоло Кьезы, это событие произошло намного ранее. Доклады учёного уже опубликовали в крупном журнале «Терра Инкогнита». Кьеза считает, что открытие Америки произошло задолго до Христофора Колумба, и сделали это как раз генуэзские мореплаватели.

Детализация записей миланского монаха Фламмы за 1345 год отчётливо показывает, что моряки из Генуэзской республики имели представление о загадочной земле Маркленд, находящейся «за горизонтом». Некоторые исландские источники полагают, что Маркленд – это как раз и есть часть Северной Америки, в частности – Лабрадор или Ньюфаундленд. При этом, не стоит забывать ,что и до генуэцев в те земли уже плавали европейцы (в частности викинги), а по некоторым сведениям, и жители Африки.



Вопросы об открытии Америки до сих пор всплывают в научной сфере. Не стоит забывать, что эта тема ещё достаточно не изучена и стопроцентно ничего утверждать нельзя. С таким же успехом можно говорить о том, что Америка была освоена ещё задолго до существования Древнего Египта. Впрочем, есть и такая теория. Самыми известными из мореплавателей, кто действительно достигал дальних берегов неизвестной земли, можно назвать по праву Сынов Севера. Большая часть учёных признаёт, что могучим викингам действительно можно вручить звание «первооткрывателей Северной Америки». Вполне вероятно, что в те регионы могли плавать и жители дохристианской Ирландии, которые так же были знакомы с морским ремеслом. Но самая интересная гипотеза – это теория об открытии Америки наследниками финикийцев. Считается, что карфагеняне во главе с Ганноном и Гимильконом могли посещать дальние земли за Азорскими островами. Азорские острова, как известно, были освоены Карфагеном. Также есть теория, согласно которой в Америку могли плавать жители древнего Китая.

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