Звезды шоу-бизнеса отказываются ехать в Крым из-за своей позиции по Украине

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 октября 2021, 18:02 Турана Гулиева,

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Идет уже седьмой год как солнечный Крым стал частью России, но не все спешат посетить полуостров. Некоторые звезды шоу-бизнеса решили не портить отношения с соседней Украиной.



Одна из таких звезд - Анжелика Варум. Свой отказ она объяснила боязнью оказаться в «черном списке» Украины:



«…Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», - ответила певица журналистам. Между тем она назвала международные отношения России и Украины «сумасшедшим домом». Певица считает, что украинцы и русские – похожие национальности.



Еще одна не менее талантливая певица Лайма Вайкуле отказалась от концертов в Крыму, причем за любой гонорар. Более того, она считает запретным для европейцев идти на такой шаг. Ее слова взбудоражили общественность, и некоторые звезды даже высказались насчет ее мнения. Например, известный продюсер Иосиф Пригожин сказал «НСН»:



«Я очень люблю и уважаю Лайму Вайкуле. Она одна из любимейших артисток для меня и для Валерии и просто классная женщина. Лайма абсолютно искренняя и честная в своих суждениях. Она аполитична. И я знаю, что она ходила и хлопотала за Валерию, чтобы ее не запрещали на территории Латвии. Одна из немногих порядочных артистов, которых я очень уважаю. Безусловно, Лайма имеет право на свою точку зрения и на свое мнение. Но не надо бояться говорить правду и быть честным по отношению к себе...



Все мы знаем, что Россия является огромным рынком для артистов из стран Ближнего зарубежья и одним из основных источников для их заработка. И тут со стороны артистов получается лицемерие. Никто не делает подобных заявлений на территории РФ. Все это сказано за пределами нашей страны. И это не честно по отношению к обществу. Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах. А то получается, что артист не может поехать в Крым, но приезжает за деньгами "в страну-агрессор". Где логика? ...



Все артисты – люди состоятельные. И Лайма очень самодостаточный и порядочный человек. Я не знаю, кто ее вынудил такое сказать. Я считаю, что это неправильно. "Нам, европейцам, запрещено"… Никому не запрещено! Музыкант всегда был свободен. И до тех пор, пока он свободен – он музыкант. А как только музыкант теряет свободу – он превращается в политика. Я могу честно сказать, если нас будут пускать в Украину и Латвию – мы поедем! И нам не важно, что нас объявили персонами нон-грата. Мы любим украинский и латвийский народ, мы их уважаем. Это политики заигрались и поссорили всех. Мы едем не к политикам, а к людям».



Народный артист Грузии и России Вахтанг Кикабидзе пошел вслед за своими коллегами. Он с 2008 года живет за пределами России после российско-осетинского конфликта. По его мнению, Россия аннексировала его родину:



«Я уже 7 лет не был ни в одном российском городе. Жизнь рассудит, кто прав, а кто виноват. Я считаю, что будет некрасиво и неэтично, если я буду давать концерты в России, хотя живу в Грузии. Нельзя делать вид, что политика отдельно, а искусство отдельно. Все взаимосвязано», - заявил актер в 2015 году. Более того в том же году он хотел попросить политического убежища у Украины: «Я вчера жене сказал, давай попросим политического убежища. Она сказала — хорошо».



В своем интервью в 2019 году актер заявил: «История Крыма, Абхазии и Южной Осетии схожи в том, что у нас все началось с призывов о помощи».



Андрей Макаревич, лидер музыкальной группы "Машина времени», написал в социальной сети пост, который не оставил равнодушным многих его подписчиков.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Она его не спасет», — написал Макаревич.



В своем интервью mk.ru Макаревич заявил в ответ на всплеск эмоций подписчиков: «Они очень ждут, что я опять кого-то начну оскорблять. Принимают желаемое за действительное. Уже давно. Может быть, это кому-то выгодно, я не знаю».



Писатель Борис Акунин покинул Россию в 2014 году после вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации. Он считает, что результаты референдума были «странными» и призвал Россию помириться с Украиной: «Во-первых, надо восстанавливать нормальные отношения с Украиной, что будет непросто… После этого, как я думаю, как-то надо будет договариваться с Украиной, с мировым сообществом, с людьми, живущими в Крыму. Если народ Крыма хочет жить независимо или с Россией, пусть идет какими-то нормальными путями».



К тому же он добавил в своем интервью «Редакции», что не против добровольного вхождения Крыма в состав России: «Я абсолютно не против того, чтобы Крым был в составе России, я буду рад, но пускай это произойдет честно».



Однако заметим, что большинство российских артистов и деятелей культуры после присоединения полуострова стали посещать его чаще и полностью поддержали решение крымчан, выраженное на референдуме в марте 2014 года. В связи с этим почти все выступавшие в Крыму попали в так называемую украинскую базу «Миротворец» и не имеют возможности ездить на Украину.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости