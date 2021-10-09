Хирохито возможно является главным виновником многих преступлений Японии

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9 октября 2021, 14:01 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: twitter.com

Император Хирохито (или Сёва «Просвещённый мир») в Японии – крайне спорная фигура. Одни считают его бесчеловечным военным преступником, другие – героем страны, а третьи – полагают, что он, как и самый обычный человек, делал немало ошибок в своей жизни, но при этом раскаялся и заслуживает прощения. Известно то, что многие страны мира после окончания Второй Мировой желали, чтобы Хирохито понёс высшую меру наказания и ответил по всей строгости закона.

По некоторым данным, японцы за время своих вторжений и интервенций уничтожили до 10 миллионов людей. Впрочем, расправы касались не только представителей людского рода, но и даже животных. Японцы настолько жестоко обращались с пленными, что по сравнению с этим, нацистские концлагеря могут показаться обычными тюрьмами для заключённых. Более того, именно Страна Восходящего Солнца пыталась использовать биологическое оружие и задумывали применить опасные вирусные боеголовки. Если бы это им действительно удалось, счёт погибших в одной только Азии шёл бы на сотни миллионов.



Хирохито знал обо всех преступлениях, творящихся в Нанкине. Известен факт, что он лично одобрил предложение японских военных по игнорированию всех пунктов Женевской конвенции. Это произошло ещё 5 августа 1937 года. Разумеется, император не мог не знать о том, что творят его воины в Нанкине и окрестных городах. Массовые изнасилования, жестокие убийства, в некоторых случаях даже каннибализм – всё это навечно останется деянием самого Хирохито. Император Японии в те времена обладал поистине безграничной властью. Он, ни много ни мало, представлялся, как воплощённое божество и наследник древнейшего рода полубогов. Как утверждали жрецы, он вёл своё происхождение от самой богини Аматэрасу, и в частности от её наследника, божественного властителя Дзимму. Так это или не так – пожалуй, никто не знает. Возможно речь идёт об умышленном создании ореола вождя, а может быть, Хирохито и правда вёл свой род от неких могущественных существ древности. В данном случае важно то, как именно император Японии поступил во время творящихся военных преступлений.



Хирохито так и не признал свою вину за все прегрешения. Более того, он утверждал, что делал всё в интересах своей страны и ради её блага. Однако при этом, именно он отдавал преступные приказы на уничтожение безвинных. Военные никогда бы не пошли против воли своего повелителя, которому они поклонялись. Это общеизвестный акт. Власть монарха в Японии была подобно фараоновой в Древнем Египте. А это означало, что никто не мог сделать и шагу без воли владыки. То, что армия могла накладывать вето на различные решения, знают все историки. Но многие даже не задумываются о божественном ореоле и о поистине рабском поклонении, которое у японских военных было смыслом жизни. Император считался для них, ни много ни мало, целой вселенной. Мог ли Хирохито быть жертвой тех, кто ему поклонялся? И мог ли японский владыка идти на уступки своим «рабам»? Дискуссии по поводу императора продолжаются до сих пор. Но некоторые никак не могут понять, что всё начинается именно с верха. В случае с Японией этот факт просто не имел опровержений.



Император был виновником не только массовых расправ над населением Китая, Филиппин, Индонезии, Полинезии и государств Юго-Восточной Азии. Именно он являлся тем, кто создал так называемый «Отряд 731», подчинявшийся доктору Исии Сиро, а на деле – самому верховному «божеству». Этот отряд принимал участие в жестоких экспериментах над живыми людьми. На них навечно лежит ответственность за убийства нескольких тысяч. Среди испытуемых очень часто были не только мужчины, но также женщины, дети и старики. Хирохито, разумеется, знал обо всех испытаниях, и всячески поддерживал такие идеи. Впрочем, он не имел ничего против и газетных огласок, повествующих о расправах японских офицеров над нанкинскими мирными жителями. Был даже случай, когда двое офицеров соревновались в убийствах пленных, и каждый пытался убить как можно больше людей. Хирохито не накладывал запреты на такие статьи и ни в коем случае не карал военных. Но отчего-то после 1945 года, он вдруг превратился едва ли не в жертву в глазах некоторых историков. Поэтому стоит надеяться, что в будущем исследователи не будут отходить от вопроса Хирохито, и рано или поздно признают его главным виновником всего кровавого геноцида, который творился на протяжении 30-40-х годов.

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