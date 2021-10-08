В соцсетях обсуждают столкновение американской подлодки с огромным «нечто»

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8 октября 2021, 20:35 Александр Крохмаль, Журналист

Кадр из видео

Издание The Guam Daily Post уже сообщило, что американская подводная лодка USS Connecticut, столкнувшаяся ранее с неизвестным объектом, прибыла на военную базу острова Гуам. Инцидент произошёл 2 октября 2021 года в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. В результате столкновения пострадали 11 из 130 членов экипажа.

Почти все пострадавшие получили ранения, не опасные для жизни. По предварительным сведениям, ядерная силовая установка не пострадала, а это означает, что никакой опасности для живности океана и для людей не существует. В руководстве Соединённых Штатов инцидент расследуется уже почти неделю, но пока никаких точных данных не поступало. СМИ практически не получают должную информацию. Между тем, было заявлено, что версия о столкновении с другой подводной лодкой в этом случае не рассматривается.

По поводу того, что именно произошло с USS Connecticut, в соцсетях разгораются бурные обсуждения. Впрочем, дискуссии затронули и сети комментариев в Youtube. Пользователи выдвигают совершенно разные версии случившегося. Одни говорят про то, что возможно, это действительно была другая подлодка, вставшая на пути у Connecticut, и принадлежавшая в свою очередь иному государству. Другие заявляют про возможность столкновения с подводной скалой или наземным кораблём. Есть предположение, что подводная лодка столкнулась с таким же судном американского происхождения. Также отдельные личности предполагают, что на деле ситуация серьёзные, и крупная авария всё-таки произошла. Однако появляются и те, кто выступает за теорию криптидов и выдвигает всевозможные мистификаторские гипотезы. По некоторым слухам, корабль мог столкнуться, как с инопланетным шпионским судном, так и с гигантским морским чудовищем необъятных размеров.

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