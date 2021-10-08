В вагоне метро, в котором произошла драка, мужчины были, но предпочли отойти в сторону

Журналист Георгий Янс, рассуждая о произошедшей в метро драке, задался вопросом: а были ли в вагоне мужчины? Оказывается да, но заступаться за избиваемого никто не стал. Представители сильного пола предпочли отскочить на другую сторону вагона.
Георгий Янс считает, что национальность нападавших значения не имеет, водка стирает национальные границы.
Журналист возмущен, что вместо того чтобы прийти на помощь, пассажиры метро начали снимать происходящее на камеру. «Когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет», - приводит Янс слова пострадавшего Романа Ковалева.
«Точно по Жванецкому. «В драке не выручим, в войне победим». Дать отпор врагу всегда готовы», - подытожил Георгий Янс.
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