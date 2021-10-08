Родители одной из московских школ объявили бойкот местному учителю-садисту

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8 октября 2021, 17:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

В крупной Московской школе разгорелся скандал, который затронул всех – учителей, учеников, родителей, юристов и правоохранителей. В Московской центральной художественной школе при РАХ был обнаружен учитель, склонный к БДСМ-практикам. Напомним, что БДСМ включает в себя элементы садизма и мазохизма, и вообще считается извращённой системой сексуального наслаждения. Преподавателя зовут Георгий Миррор, и на данный момент он уже не работает в школе. Виновен он был вовсе не из-за домогательств и не из-за распространения своих взглядом среди учеников. Напротив, Миррора считали очень хорошим преподавателем и примером для учащихся. Всему виной – исключительно соцсети, в которых Георгий демонстрировал свою любовь к БДСМ. Причём, фотографии и видео с его участием выкладывали другие люди, а не сам учитель.

В этой школе давно не было преподавателя математики, и Миррор устроился туда для того, чтобы помочь детям обрести основы древней науки. Однако всё решили множественные жалобы родителей, которые узнали про «страшную тайну математического гения». По мнению родителей учеников, такие люди, как Георгий, просто не могут себе позволить учить детей, так как подобные Миррору БДСМщики – на деле «аморалы и извращенцы», недостойные даже просто общаться с нормальными людьми. Не стоит забывать, что любой ребёнок очень часто видит в учители необходимый эталон. И этот эталон, этот своеобразный идеал сохраняется в его разуме на протяжении многих лет. В Минобразования России давно считают, что учитель должен быть примером для его учеников. Миррор же, благодаря своим «изысканным» увлечениям, поставил свою репутацию на грань тотального уничтожения. Ему теперь не доверяют ни его бывшие коллеги, ни ученики, ни уж тем более родители. Многочисленные заявления со стороны родителей учащихся уже лежат в полиции.

Однако по этому поводу существует особое мнение. Некоторые аналитики считают, что частная жизнь учителей не должна никого касаться. Миррор же теоретически имеет право на любые увлечения, если конечно, они не противоречат законам РФ. Другие же полагают, что таких учителей следует не допускать до работы с детьми. Ведь БДСМ, по мнению многих людей, это своего рода психическое заболевание, приводящее к формированию извращённой «болезненной любви». Такими практиками часто занимался печально известный маркиз де Сад, и это привело его впоследствии к суровому наказанию и общественному порицанию со стороны народа Франции. Что до Георгия Миррора, то его история вызвала бурные дискуссии в интернете. Мнения по поводу его проблемы разделились. Сам же Миррор уже успел уволиться из школы, но сообщил, что не оставит борьбу за справедливость и подаст заявление на клевету.

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