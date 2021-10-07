Вначале Фейсбук, теперь Википедия

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 октября 2021, 20:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Большинство пользователей интернета отмечают возникший сбой в работе ресурса "Википедии". Многие активно пользуются контентом из самой знаменитой онлайн-энциклопедии. И теперь все эти люди просто не могут зайти на сайт. Сбои наблюдаются не только в России, но и в некоторых других частях света. Наибольшее количество жалоб на отказ доступа к энциклопедии было зафиксировано в Канаде и США.

"Википедия" до сих пор не функционирует. При попытке зайти на её сайт возникает ошибка доступа. Также незначительное количество пользователей сообщило о том, что сбои возникают и в работе приложения "Википедии".



"Вначале Фейсбук, теперь уже и это", - негодуют по этому поводу пользователи соцсетей. По мнению людей, отказы в доступе к полезным ресурсам уже достаточно потрепали нервы. Ещё недавно не функционировал Facebook, а вместе с ним и крупные мессенджеры. Это привело к многочисленным проблемам. Многие отменили свои назначенные встречи, не смогли договориться по поводу конференций или поучаствовать в них. Сейчас же почти то же самое может случиться с "Википедией", так как её контент очень часто используется студентами, учениками школ или научными сотрудниками организаций.

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